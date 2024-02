Laura Pausini sull’uomo che ha sparato 17 colpi fuori il suo concerto: “Non ci siamo accorti di nulla” Laura Pausini è intervenuta sui suoi social per tranquillizzare i fan e la famiglia rispetto i fatti accaduti durante il suo concerto alla Accor Hotel Arena di Parigi, dove un uomo ha sparato 17 colpi di pistola contro la porta dell’ingresso secondario: “L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour, non ci siamo accorti di nulla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Laura Pausini è intervenuta sui suoi social per tranquillizzare i fan e la famiglia rispetto i fatti accaduti durante il suo concerto di Parigi. Un uomo ha sparato 17 colpi di pistola contro l'ingresso secondario della Accor Hotel Arena a Parigi ieri sera dopo che gli è stato impedito di entrare al al suo concerto che, come molti del suo tour europeo, era sold out. Nessuno è rimasto ferito e l'uomo è stato arrestato dopo essere stato calmato dagli agenti, visto l'evidente stato confusionale.

Il messaggio di Laura Pausini sui social

La cantante ha voluto rasserenare chi si era allarmato soprattutto per il suo stato emotivo, dal momento che nessuno al concerto, lei compresa, si è minimamente accorto di quello che stava succedendo fuori l'Arena. Con queste parole si è espressa su X, nonostante le agenzie, e di conseguenza i maggiori quotidiani italiani, non l'avessero coinvolta nelle ricostruzioni dei fatti avvenuti esternamente il palasport e avessero precisato l'assenza di ripercussioni sui partecipanti al concerto:

Siccome ho parenti, amici e fan allarmati dalla notizia che gira su Parigi, sento di dover intervenire. Soprattutto perché ciò che leggo mi dicono non corrispondere esattamente a ciò che è avvenuto. Mi sono documentata nelle ultime ore. Ieri sera (e sia io che il pubblico presente lo abbiamo scoperto come voi solo oggi!) fuori dal palasport dove si è tenuto il mio concerto di Parigi, un uomo in stato confusionale ha sparato ad una delle porte secondarie del palasport ed è stato arrestato. Nessuno di noi si è accorto di nulla. Lo spettacolo è iniziato ed è finito senza che noi sapessimo nulla e senza alcun problema. Ripeto, io stessa l’ho scoperto oggi dai giornali. L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour. Non ci sono altre notizie. Un bacio.