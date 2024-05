video suggerito

Nikita Pelizon su Instagram con il volto tumefatto: "Ho perso i sensi e ho sbattuto contro le scale" Nikita Pelizon con una story fa sapere di essere rientrata a casa dopo una giornata in ospedale. Ha perso i sensi ed è caduta con il viso sulle scale: alle sue parole ha aggiunto alcune foto scattate dopo essere svenuta.

A cura di Gaia Martino

Nikita Pelizon con una Instagram story ha reso partecipi i suoi followers di uno spiacevole episodio di cui è stata vittima. La vincitrice del Grande Fratello Vip 2023 ha raccontato di essere svenuta e di aver sbattuto la testa contro le scale. Ha mostrato il suo viso tumefatto con selfie scattato dall'ospedale.

Cosa è successo a Nikita Pelizon

"In queste ore sono successe un po' di cose. La presentazione l'ho finita, nel mentre però ho perso i sensi per un po' e ho sbattuto forte contro le scale. Sono stata in ospedale tutto il giorno, ora mi hanno dimessa e nei prossimi giorni devo stare attenta a determinati sintomi. Ma tranquilli, sto meglio". Con queste parole, condivise in una Instagram story, Nikita Pelizon ha raccontato cosa le è successo. L'ex gieffina ha documentato il testo con alcune foto scattate dall'ospedale tra cui una in cui si mostra con il viso tumefatto, precisamente con il naso gonfio e sanguinante.

Nikita Pelizon, dopo questa story, non ha fornito ulteriori aggiornamenti riguardo le sue condizioni di salute.

Cosa fa Nikita Pelizon dopo il GF Vip

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip nel 2023, Nikita Pelizon non è più tornata in tv. Oggi lavora con i social: su Instagram è seguita da oltre 270 mila followers, sul suo profilo si descrive come "motivatrice e artista". Ha fondato il suo brand Hunika e l'Accademy Hunika Way che offre lezioni motivazionali ai suoi clienti. Nel luglio 2023 ha debuttato anche come cantante: "È FINALMENTE USCITO IL MIO PRIMO VIDEOCLIP MUSICALE. Ci sono voluti anni di prove, tanto impegno, tanto stress ma ecco il risultato che porta la determinazione. Grazie a DjGabdez per la promessa mantenuta e a tutti quelli che hanno fatto parte di questa mia esperienza totalmente nuova" scrisse a corredo del suo primo video su Instagram.