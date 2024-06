video suggerito

Nikita Pelizon: "Finita in black list dopo il Grande Fratello, non mi aspettavo non venissimo più invitati" Nikita Pelizon commenta quanto accaduto in seguito alla sua edizione del Grande Fratello quando, come stabilito ai vertici di Mediaset, si decise di non concedere spazio ai concorrenti protagonisti di quella stagione del reality show.

A cura di Stefania Rocco

Nikita Pelizon è stata la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, stagione che sarà ricordata per la decisione di Mediaset di modificare la propria linea editoriale rispetto a quanto messo in onda con il reality show e per le scuse del conduttore Alfonso Signorini che ammise che alcuni degli atteggiamenti tenuti dai concorrenti nella Casa erano stati eccessivi al punto da spingere il programma a fare un passo indietro. Conseguentemente a quanto stabilito, Mediaset – e Verissimo, in particolare – decisero di non invitare in studio i concorrenti usciti dal reality, creando così una sorta di linea di demarcazione che ha costretto gli ex concorrenti del programma a vivere solo attraverso i social – o su reti differenti – la fase post gioco.

Il commento di Nikita Pelizon

A dirsi esterrefatta dalla decisione di Mediaset è stata proprio la vincitrice Nikita che, commentando quanto accaduto in un’intervista rilasciata a Tag24, è così tornata sull’argomento: “Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto, dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma. Soprattutto perché, ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l’esempio, nonostante il bullismo che vedevo, uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione… First reaction: shock! Ma vabbè, la vita riserva sempre infinite sorprese”.

Ma Nikita Pelizon è stata anche all’Isola dei famosi

Per Nikita, tuttavia, Mediaset ha fatto un’eccezione. La vincitrice del GF Vip 7 non ha potuto beneficiare della consueta passerella post reality a Verissimo ma, a qualche mese dalla vittoria, ha avuto l’opportunità di partecipare all’Isola dei famosi. La giovane ha trascorso una notte in Honduras per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes.