Isola dei Famosi 2023, il saluto commosso di Nikita e Helena Prestes: “Mi hai dato tanta forza” È arrivato il momento per Nikita Pelizon di lasciare l’Isola dei Famosi. La modella triestina era sbarcata in Honduras per sostenere l’amica Helena Prestes, che la saluta lasciando fluire tutte le sue emozioni.

Per Nikita Pelizon è il momento di lasciare l'Isola dei Famosi. La vincitrice del Grande Fratello Vip è rimasta in Honduras qualche giorno, dopo essere sbarcata a Cayo Cochinos nella giornata di lunedì 22 maggio, per sostenere l'amica Helena Prestes. Le due hanno trascorso quanto più tempo possibile l'una accanto all'altra, con la modella triestina decisa ad incoraggiare la modella brasiliana a dare tutto il possibile per rendere questa esperienza indimenticabile. È giunto, però, il momento di salutarsi che, ovviamente, porta con sé un po' di malinconia.

Il saluto di Nikita Pelizon e Helena Prestes

Dopo ore trascorse insieme, meditando, chiacchierando e affrontando le difficoltà imposte dal reality, Nikita Pelizon e Helena Prestes devono salutarsi. Le due sono molto legate e il loro è un affetto nato da un'empatia istantanea e rafforzatosi con le esperienze vissute insieme. In una clip girata poco dopo la partenza dell'amica, la modella brasiliana non riesce a trattenere le lacrime e rivela che quello con Nikita è stato uno degli incontri più importanti della sua vita:

Voglio ringraziare questa vita che ho fatto in questi ultimi due anni, che mi ha portato questa persona, Nikita, che è una persona che mi guarda negli occhi, che mi conosce sa la parte più bella di me e non mi ha mai mollato, nonostante i miei momenti difficili come questo. E mi ha dato tanta forza

Nel video, inoltre, si vede l'ex gieffina che incoraggia la naufraga dicendole: "Io ti sostengo da fuori, amore. Tu dai il tuo meglio", mentre commossa saluta l'amica stringendola in un forte abbraccio e asciugandole le lacrime, copiose per la commozione.

Helena Prestes all'Isola dei Famosi 2023

Il percorso di Helena Prestes all'Isola dei Famosi non è stato particolarmente semplice finora. La modella brasiliana, che non si ferma davanti alle difficoltà, come ha dimostrato anche durante l'esperienza di Pechino Express, proprio in compagnia di Nikita, è stata più volte attaccata dagli altri naufraghi. In un primo momento, c'era chi riteneva fosse costruita, come Marco Mazzoli, con cui poi la modella ha avuto un chiarimento, ma anche con le altre compagne d'avventura gli incontri non sono stati poi così idilliaci e la sua amica è anche intervenuta per difenderla. Dopo diverse settimane sembra che la situazione si sia acquietata, ma la fine del reality è ancora lontana.