Helena Prestes crolla all’Isola: “Attaccata e giudicata dai naufraghi, mi sento debole e sola” Un momento di sconforto ha colpito Helena Prestes nelle ultime ore, la naufraga si è sfogata con Corinne Clery e davanti alle telecamere dell’Isola: “Qui non mi conoscono, credono che io reciti, ma in realtà sono loro che mi attaccano per nominarmi”.

A cura di Gaia Martino

Helena Prestes all'Isola dei Famosi è stata colpita da un momento di sconforto. Nel daytime del programma andato in onda oggi, mercoledì 10 maggio, è stato mostrato il momento in cui la modella brasiliana – protagonista di numerose liti con i naufraghi negli ultimi giorni – scoppia in lacrime consolata da Corinne Clery. Con la voce rotta dal pianto si è detta stufa di sentirsi giudicata dal resto dei concorrenti: "Loro recitano, non io".

Lo sfogo di Helena Prestes

Nel daytime dell'Isola andato in onda questo pomeriggio Helena Prestes si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Tra le lacrime la modella ha accusato i naufraghi con cui sta condividendo l'esperienza di recitare, crede che la attacchino con il fine di nominarla. Lo sfogo con Corinne Clery:

Non ce la faccio più, mi sento debole, senza forze. Sento che le persone qui non mi conoscono, mi hanno attaccata. Dicono che io reciti, mi hanno giudicato perché vogliono nominarmi. Mi sento sola, non posso essere me stessa che sembra che sto recitando. Sono loro che recitano.

"Hai bisogno di sfogarti", le parole della sua compagna d'avventura al suo fianco per consolarla.

Gli scontri tra Helena Prestes e i naufraghi

La modella brasiliana è stata presa di mira per alcuni suoi comportamenti giudicati "finti" dal resto del gruppo. All'Isola dei Famosi la Prestes, prima della puntata dell'8 maggio, ha avuto un acceso scontro con Marco Mazzoli e Pamela Camassa, proseguito poi nel corso della diretta. Credono che si comporti come "un'attrice di soap opera", come definita da Mazzoli, sostenendo dunque che sia falsa. Anche con Fiore Argento non scorrerebbe buon sangue, la naufraga ha confessato che la giovane le manchi di rispetto essendo "arrogante e ignorante". "Mi rendo conto che su alcune cose non è limpida e trasparente", le parole di Cristina sulla modella. Da queste ultime accuse sarebbe nato il durissimo sfogo di Helena mostrato nel daytime oggi.