Chi è Helena Prestes, modella e naufraga all’Isola dei Famosi 2023 Helena Presetes è la modella brasiliana nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2023. Amica di Nikita Pelizon con cui ha partecipato a Pechino Express, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, dopo gli inizi nello sport.

A cura di Ilaria Costabile

Foto IPA

Helena Prestes è una modella, nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile, e vive in Italia ormai da qualche anno. Oltre a lavorare nel mondo della moda è anche un insegnante di yoga. Adesso la 32enne è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi 2023 dove arriva da single, ma aveva già preso parte ad un reality insieme all'amica Nikita Pelizon, con la quale ha affrontato le varie tappe di Pechino Express.

Chi è Helena Prestes, le origini e la carriera della concorrente all'Isola dei famosi

Classe 1990, Helena Prestes ha iniziato sin da ragazza la sua carriera nel mondo della moda, ma è sempre stata appassionata di sport. Come lei stessa ha raccontato, ha lasciato casa molto presto, dopo aver fatto un'audizione per una squadra di basket, da cui è stata scelta per giocare a livello agonistico, ma dopo due anni e mezzo, pur nutrendo una grande passione per questo sport ha dovuto abbandonare la sua vita da sportiva, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, iniziando dopo un casting la sua carriera da modella. Di recente ha poi incrementato una delle sue passioni, imparando specifiche tecniche di yoga. Su Instagram, dove è molto attiva, è seguita da 87mila follower.

Helena Prestes, fonte Instagram

La vita privata di Helena Prestes dopo il flirt con Antonino Spinalbese

La modella è saltata alla ribalta delle cronache rosa a seguito del suo flirt con Antonino Spinalbese. I due, infatti, si sono frequentati per qualche tempo e sono stati paparazzati in più occasioni dal settimanale Chi, tanto da ritrovarsi le macchine fotografiche puntate in ogni momento. Attualmente non sembra abbia una storia d'amore in corso, anche sui social non emergono tracce di possibili frequentazioni, per cui è approdata in Honduras da single.

Helena Prestes, fonte Instagram

L'amicizia con Nikita Pelizon

La sua prima partecipazione in un reality risale all'esperienza di Pechino Express vissuta lo scorso anno accanto alla sua amica, nonché vincitrice del Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon. Quando la modella si trovava nella Casa più spiata d'Italia, Helena aveva commentato ai microfoni di Fanpage.it il percorso dell'amica, sostenendo che i gieffini la stessero bullizzando e lasciandosi scappare anche qualche considerazione su Antonino Spinalbese. Ora che la situazione è ribaltata è Nikita a seguire con assiduità l'Isola dei Famosi, dimostrando il suo più totale supporto nei confronti della nuova naufraga e dichiarando di averla vista "determinata e concentrata", nonostante non siano mancati i momenti di sconforto dopo le prime settimane di permanenza.