All’Isola nuovo scontro tra Helena e naufraghi, Fiore: “Arrogante e ignorante, mi dà della vecchia” Continua lo scontro tra Helena Prestes e il resto dei naufraghi, in particolare Fiore Argento e Marco Mazzoli. Nella puntata dell’8 maggio dell’Isola dei Famosi, la modella e i compagni hanno avuto un altro faccia a faccia.

La puntata dell'8 maggio dell'Isola dei Famosi è aperta con un confronto tra Helena Prestes e il resto del gruppo. Già alcuni naufraghi, come Marco Mazzoli e Fiore Argento, si erano detti stufi del suo comportamento e del suo voler controllare tutti e tutto.

Il faccia a faccia tra Helena e Mazzoli

Non soltanto il gruppo delle chicas, ma anche il resto dei naufraghi è diventato insofferente nei confronti di Helena. Mazzoli, come si è visto nel daytime di oggi, l'ha definita "un'attrice di soap opera", sostenendo quindi che sia falsa. Durante la diretta dell'8 maggio dell'Isola, in collegamento con Ilary Blasi, Mazzoli ha ribadito la sua idea senza risparmiarsi:

Ogni volta che c'è un occhio del programma, lei di colpo si sveglia e fa il suo show. É un reality e dovrebbe essere vero. Ogni volta, in qualsiasi occasione, anche quando non è richiesto, lei si attiva.

Il confronto con il gruppo de Las Chicas

Helena ha poi avuto modo di affrontare il discorso anche con Fiore Argento, con cui fin dall'inizio non scorre buon sangue. La naufraga non sopporta alcuni modi di fare della modella:

La mancanza di rispetto totale nei confronti di chiunque, l'arroganza e l'ignoranza, c'è un insulto basato sul nulla, neanche si arriva a un livello alto di insulto. Sei vecchia è quotidiano, poi se ne aggiungono altri. Ormai mi scivolano addosso, appena tornata questa mattina mi ha fatto pentire, mi ha detto vattene.

Helena ha subito ribattuto, sostenendo che una di loro le ha detto che le altre sono invidiose di lei. "Appena arrivata in tenda, ha detto togli l'acchiapasogni che porta malocchio", ha risposto la modella a Fiore. Poi ha aggiunto: "Non uso questa parola invidia, io non faccio altro che fare le cose che devo fare. Qua è difficile per tutti, io e Corinne abbiamo risolto, Fiore ce l'ha con me da quando è arrivata".

Si è aggiunta anche Pamela: "Nessuno qua è contro Helena, dopo la litigata di oggi ci siamo confrontate, nessuno è contro di lei". E Cristina: "Non è andare contro, è una constatazione dei fatti, mi sto rendendo conto che su alcune cose non è limpida e trasparente. Alcune volte mi sento forzata che dobbiamo creare dei contenuti".