Helena Prestes attaccata dai naufraghi all’Isola, Mazzoli: “Fingi, sei un’attrice di soap” All’Isola dei Famosi, Helena Prestes è stata attaccata dal resto dei naufraghi per via di alcuni suoi comportamenti, “Sei un’attrice di soap opera, stai fingendo”, le ha detto Marco Mazzoli. “Che problemi hai con me?”, le ha chiesto Luca Vetrone. “Non devi inca**arti”, le ha detto invece Fabio dei Jalisse.

A cura di Elisabetta Murina

Acceso scontro all'Isola dei Famosi tra Helena Prestes e il resto dei naufraghi. La modella è stata presa di mira per via di alcuni suoi comportamenti, ritenuti finti da alcuni suoi compagni. Così è nata un'accesa discussione, soprattutto con Marco Mazzoli e Pamela Camassa.

Helena Prestes attaccata dai naufraghi all'Isola, il motivo

Come si è visto nel daytime di oggi (8 maggio), diversi naufraghi si sono scagliati contro Helena Prestes perché non contenti di alcuni suoi comportamenti nelle attività del gruppo. "Tu sei strana, ci sono dei giorni che sei di buon umore poi…fai un pò l'attrice di soap opera", ha detto Marco Mazzoli, accusando la compagna di essere finta e di non mostrare la parte più vera di sè. A fargli eco Pamela Camassa, che ha aggiunto: "Anche io lo penso così".

Helena però crede che lei segua sempre quello che dice il naufrago: "Questo è un atteggiamento istigatorio, penso che non hai personalità". E ha poi aggiunto: "Perché vi state scagliando contro di me?". Lo speaker de lo Zoo di 105 ha allora rincarato la dose: "Se tu fai la recitina, stai fingendo, questo è un programma vero".

La lite con Luca Vetrone e il consiglio di Fabio Ricci

Anche altri naufraghi hanno voluto esprimere la loro intolleranza nei confronti di alcuni comportamenti di Helena, in particolare Luca Vetrone, con il quale durante la mattina è andata a fare un'escursione vicino agli scogli. "Che problema hai con me? Io ti ho detto mi ha dato festidio quell'atteggiamento là", ha detto il naufrago riferendosi a quanto successo poco prima. "Sei tu che sei poco uomo, mi faceva male il dito e volevo tornare, non mi è piaciuto il tuo atteggiamento", ha ribattuto lei. Poi è intervenuto Fabio Ricci dei Jalisse, che ha voluto darle un consiglio: "Non ti devi inca**are, devi vivere, essere meno dittatrice e meno imposizione sulle persone, non approfittarti di alcune di loro". Anche Cristina Scuccia si è aggiunta: "Ti senti sempre attaccata ma non è così".