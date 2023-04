Cosa farà Nikita Pelizon con i 100mila euro vinti al Grande Fratello Vip Nikita Pelizon, sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha ripercorso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip e ha svelato cosa ne farà dei 100mila euro vinti.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nikita Pelizon si è raccontata in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. La modella, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip, ha ripercorso la sua esperienza nella casa e ha svelato cosa ha intenzione di fare con il montepremi di 100mila euro (di cui 50mila euro da devolvere in beneficenza) che si è aggiudicata.

Cosa farà Nikita Pelizon con il montepremi vinto al GF Vip

Nikita Pelizon ha dichiarato di avere deciso di devolvere la metà del montepremi vinto, dunque 50mila euro, "a un'associazione che si occupa di ambiente". Per quanto riguarda la restante parte, invece, ha spiegato: "Per il resto, ancora non so di preciso, ma li investirò in progetti personali. Cosa ha visto il pubblico in me? Sono stata me stessa. Purtroppo nella casa non accettavano che fossi davvero così". Poi, ha rimarcato quanto si sia sentita sostenuta da Alfonso Signorini nel corso di questa esperienza televisiva:

Mi ha appoggiato in più circostanze quando mi sentivo persa. Da una parte c'erano i colori gioiosi, dall'altra il buio e le cose brutte, ma Alfonso è la persona che è riuscita a farmi vedere il lato bello e positivo di quello che stava succedendo nella casa.

L'amicizia con Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini

Nikita Pelizon ha ribadito di avere avuto la sensazione che ci fosse, da parte dei suoi compagni di avventura, una precisa strategia per isolarla: "Penso che ci fossero in atto delle strategie molto chiare per mettermi in disparte. Come altre persone che erano nella Casa fin dall'inizio, venivo vista come troppo forte. Così hanno reagito mettendo in dubbio la mia persona". È convinta di essere cresciuta molto nella casa e di avere imparato a farsi valere anche quando viene aspramente criticata. Due persone in particolare, le sono entrate nel cuore: "Se c'è un legame nato nella casa che coltiverò in futuro? Molti, devo dire, ma in particolare quelli con Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini".