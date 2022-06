Muore nel giorno del loro matrimonio, il dramma della star di X Factor UK Tom Mann, artista di X Factor UK, ha perso la sua futura moglie morta lo scorso 18 giugno, giorno nel quale si sarebbero dovuti sposare. Mamma di un bimbo di 8 mesi, la 34enne non aveva malattie pregresse. Sconosciute le cause della morte.

A cura di Giulia Turco

Tom Mann è la star di X Factor UK che ha visto tramutarsi il giorno più bello della sua vita in un incubo. La sua compagna di vita Danielle Hampson, 34 anni, è morta nel giorno programmato per le loro nozze, lo scorso 18 giugno. La notizia ha sconvolto il suo pubblico e i familiari, per i quali l’improvvisa morte della ragazza è stata un filmine a ciel sereno, considerando che non soffriva di alcun problema di salute pregresso.

Danielle Hampson era mamma di un bimbo di otto mesi

“Non posso credere di scrivere queste parole, ma la mia cara Dani, la mia migliore amica, il mio tutto, l’amore della mia v ita, è morta nelle prime ore di sabato mattina, 18 giugno”, così Tom Mann ha dato lo straziante annuncio al suo pubblico via social. Danielle aveva 34 anni e lavorava nel settore delle pubbliche relazioni. Nessuna malattia in particolare o problema che potesse anticiparne la morte. Le cause del decesso restano infatti sconosciute. Si trattava anzi di un periodo presumibilmente molto sereno per la donna, mamma di un bimbo di otto mesi di nome Bowie nato dal compagno, che avrebbe dovuto sposare proprio in quei giorni. Erano da poco tornati da una vacanza di famiglia in Italia, in Sardegna.

La morte nel giorno fissato per il matrimonio

“Mi sento come se avessi pianto un oceano”, continua a raccontare il cantante 28enne su Instagram. “Non siamo mai arrivati all’altare, ma so che tu sai che eri tutto il mio mondo e la cosa migliore che mi sia mai capitata”, è la sua dedica per la compagna scomparsa. Nonostante le nozze non saranno mai celebrate, per Tom Mann sarà come essere sposato, tanto che ha spiegato ai suoi follower la sua intenzione e promessa di indossare per sempre l’anello che sarebbe stato il simbolo del loro amore. Ora il pensiero va al piccolo Bowie. “So che ora devo usare tutta la forza che ho per il nostro bambino. Ti prometto che farà di tutto per crescerlo come abbiamo sempre voluto”.