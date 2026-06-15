Morto nelle Fiji James Barker durante le riprese di Love Island Usa, era il produttore esecutivo

James Barker, produttore esecutivo di Love Island USA, è morto nelle Fiji durante le riprese della nuova stagione. ITV America e Peacock lo ricorderanno nella puntata di martedì.

James Barker, produttore esecutivo di Love Island USA, è morto la scorsa settimana nelle isole Fiji, dove il reality show stava girando la nuova stagione. ITV America e Peacock hanno confermato la notizia, annunciando che l'episodio di martedì sarà dedicato alla sua memoria.

La comunicazione ufficiale di ITV e Peacock

"La perdita inimmaginabile di James ha colpito profondamente non solo l'intera produzione di Love Island USA, ma tutta ITV e Peacock", si legge nella nota diffusa dalla rete. "Era un membro amato e prezioso della nostra famiglia, la cui gentilezza, il talento e la dedizione hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui". La nota si chiude con le condoglianze rivolte al compagno, alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Barker.

Le cause della morte restano per ora parzialmente sconosciute. La produzione ha parlato genericamente di "emergenza medica improvvisa", senza fornire ulteriori dettagli.

Chi era James Barker

Barker era entrato in ITV America nell'agosto del 2020 e aveva lavorato a lungo sul franchise di Love Island, fino a diventare produttore esecutivo a tempo pieno a gennaio 2026. Una carriera costruita negli anni all'interno di uno dei format televisivi più seguiti degli ultimi anni, che lo aveva visto crescere fino ai vertici della produzione proprio nella stagione che ora porta il peso della sua scomparsa.

Un lutto che segna la produzione

La morte di Barker getta un'ombra pesante su una stagione che era partita con le ambizioni tipiche del franchise: location da cartolina, tensioni sentimentali costruite ad arte, il consueto meccanismo di eliminazioni e colpi di scena.

La decisione di ITV America e Peacock di andare avanti con la messa in onda, dedicando l'episodio di martedì alla memoria di Barker, riflette una scelta che in molti giudicano contraddittoria. The Show Must Go On, è stato il mantra.