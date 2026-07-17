Alessandro Medici, i funerali sabato 18 a Castel del Piano: la camera ardente a San Sisto

I funerali di Alessandro Medici si terranno sabato 18 luglio alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Castel del Piano. La camera ardente è allestita a San Sisto, alle porte di Perugia.

Sono stati fissati per sabato 18 luglio i funerali di Alessandro Medici, l'ex concorrente di Temptation Island 2020 morto giovedì 16 luglio all'età di 53 anni. L'ultimo saluto si terrà a Castel del Piano, la frazione alle porte di Perugia dove viveva e lavorava e dove la notizia si è diffusa nel giro di poche ore, prima ancora che arrivasse una conferma pubblica.

Dove e quando: gli orari della camera ardente e del corteo

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Ifa Passeri, in via Donizetti 115, a San Sisto: aperta da giovedì 16 dalle 17.30 alle 19 e per l'intera giornata di venerdì 17, dalle 8 alle 19. Il corteo funebre partirà sabato mattina alle 9 dalla casa funeraria e raggiungerà la chiesa di Santa Maria Assunta a Castel del Piano, dove alle 9.30 sarà celebrato il rito. Al termine la salma sarà accompagnata al cimitero del paese.

Medici lascia la madre, i fratelli, i figli Christian e Giulia e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas.

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Il riserbo della famiglia sulle cause della morte

Sulle cause del decesso non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Le prime ricostruzioni, circolate tra i residenti e riprese poi dalle testate nazionali, parlano di un malore improvviso sopraggiunto nella mattinata di giovedì; tra le ipotesi che si sono rincorse in paese c'è quella di un infarto, ma resta appunto un'ipotesi. Alcuni conoscenti avrebbero riferito di averlo visto la sera precedente in un bar del centro, senza notare nulla di anomalo. La famiglia ha scelto il silenzio, e a diffondere gli orari dell'ultimo saluto sono stati i manifesti funebri affissi nelle vie del paese.

Un paese e una vita lontana dalla tv

A Castel del Piano Medici non era il volto di un reality: era una persona che si vedeva ogni giorno. Il suo profilo social, aggiornato fino a quattro giorni prima della morte, raccontava una quotidianità che con Canale 5 non aveva più niente a che fare, soprattutto Zeus, il lupo cecoslovacco a cui era legatissimo e che compare nell'ultimo post pubblicato.

È la stessa immagine, in bianco e nero, che Sofia Calesso ha scelto per la sua storia Instagram: Medici che accosta la fronte a quella del cane, e sotto tre parole, "Vivrai sempre dentro di me". La conferma della morte è arrivata da lei, ex compagna con cui aveva condiviso dieci anni e l'esperienza a Temptation Island 2020, e da cui si era separato nel settembre 2025.

Il messaggio di Filippo Bisciglia

Tra i primi a rompere il silenzio è stato Filippo Bisciglia, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Medici: "Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto… Mi mancheranno i tuoi messaggi (sei stato sempre presente)".