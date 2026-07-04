Lutto per Antonella Clerici, morto lo storico collaboratore e amico Dimitri Tollini: “Come farò senza di te?”

Antonella Clerici piange sui social al scomparsa di Dimitri Tollini, suo storico assistente, collaboratore e amico fraterno da quasi trent’anni. La conduttrice ha condiviso un messaggio d’addio per ricordare il loro legame, nato nel 1998: “Oggi che non ci sei piu’ mi sembra di camminare sull’orlo di un baratro”.

Lutto per Antonella Clerici: è morto Dimitri Tollini, suo storico assistente, collaboratore e amico fraterno. La notizia, condivisa sui social dalla conduttrice, ha scosso il mondo della televisione e il pubblico di Rai1, in particolare la grande famiglia di È sempre mezzogiorno, programma del quale Tollini era una delle figure portanti dietro le quinte. In pochissimi minuti il post è stato sommerso da centinaia di messaggi di cordoglio, tra cui quello di Giovanna Civitillo, legata a entrambi da anni di affetto e lavoro.

Il legame tra Antonella Clerici e Dimitri Tollini

Quello tra Antonella Clerici e Dimitri Tollini non era un semplice rapporto professionale, ma un legame simbiotico nato quasi trent'anni fa. La conduttrice ha voluto ricordare il loro primo incontro, avvenuto nell’estate del 1998 nella natia Romagna di lui: un flash rimasto impresso nella memoria di Antonella, che ancora oggi lo ricorda nitidamente "vestito di bianco". Da quel momento, l'uomo è diventato un punto fermo e inscindibile per chiunque orbitasse nel mondo della televisione.

L'addio sui social: “Te ne sei andato troppo in fretta”

La scomparsa prematura di Dimitri, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo, lascia un vuoto incolmabile. Antonella Clerici ha affidato a Instagram tutta la sua sofferenza, confessando lo smarrimento di queste ore e la difficoltà nell'accettare una realtà così dura: "Cosa farò, amico mio, senza di te? Mi sembra di camminare sull'orlo di un baratro. Te ne sei andato troppo giovane e troppo in fretta". Nonostante lo strazio per una perdita così improvvisa, nel messaggio della conduttrice prevale un senso di gratitudine per i pezzi di vita che sono riusciti a viversi e regalarsi a vicenda. A rendere ancora più commovente l'ultimo saluto, Clerici ha accompagnato il suo messaggio con una canzone speciale come sottofondo, cantata proprio dal suo amato Dimitri.