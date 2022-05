Morto l’attore John Zderko, protagonista di Criminal Minds e The Mentalist È morto l’attore John Zderko famoso per aver interpretato ruoli di rilievo in serie come Criminal Minds e The Mentalist. La scomparsa è dovuta alle complicanze di un tumore.

A cura di Ilaria Costabile

È morto a 60 anni l'attore John Zderko, protagonista di serie tv note nel panorama televisivo americano come Criminal Minds e The Mentalist. La morte è sopraggiunta a seguito di complicanze dovute ad un tumore. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'amico e collega di set Charley Koontz.

La carriera in tv

Principalmente noto come attore di serie televisive, aveva preso parte a diverse produzioni americane, note in tutto il mondo, pur avendo iniziato la carriera da attore sui palcoscenici teatrali da ragazzo, le sue prime apparizioni sul piccolo schermo sono relativamente recenti. Risale, infatti, al 2005 il suo primo ruolo al cinema, seppure piccolo, per poi approdare in televisione l'anno dopo, nel 2006, preferendo serie televisive poliziesche che l'hanno visto interpretare sia la parte del "buono", quindi del poliziotto, sia quella del criminale. È appartso in alcuni episodi di L.A. Forensics', ‘E.R.: storie incredibili', ‘Dark Forrest', ‘The Player'. Nel 2014, poi, Zderko prende parte al film ‘Apparitional', dove si è distinto nel ruolo di un uomo che viene attaccato da un fantasma, che poi si impossessa del suo corpo. I ruoli per cui viene maggiormente ricordato, però, sono senza dubbio quelli nei procedural come Criminal Minds e The Mentalist, produzioni che sono ormai in circolazione da anni. Quest'anno, però, l'attore ha recitato nel film di Bleeker Street Breaking, con protagonisti John Boyega e il compianto Michael K. Williams, che è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival quest’anno.

Il lavoro da imprenditore e poi da attore

John Zderko è nato e cresciuto in Ohio, spostandosi poi tra Colorado e New Jersey, dove aveva frequentato la Park Ridge High School e ha giocato nella squadra di basket con James Gandolfini. Prosegue poi gli studi e si laurea all'Università della California di Irvine, dopo la quale ha iniziato una carriera imprenditoriale che gli aveva regalato non poche soddisfazioni, ma prendendo nel frattempo lezioni di recitazione. Quando si è sentito Ha lasciato il suo lavoro a tempo pieno e ha iniziato a recitare a West of Broadway a Santa Monica sotto la direzione della sceneggiatrice e regista Dianne Name.