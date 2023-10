Morto il regista Anthony Hickox, noto per film horror come Waxwork e action movies È morto all’età di 64 anni Anthony Hickox, regista di film horror e action movies. È stato trovato nella sua abitazione di Bucarest, in Romania, dove viveva da tempo. Tra i suoi film si ricordano, tra gli altri, Waxwork e Hellraiser III.

A cura di Ilaria Costabile

È stato trovato senza vita a Bucarest, in Romania, dove risiedeva da tempo, il regista Anthony Hickox. Aveva 64 anni e una carriera alle spalle nel mondo del cinema horror e degli action movies. Dopo alcuni giorni in cui i suoi amici non riuscivano a rintracciarlo è stato trovato nella sua abitazione, come ha dichiarato a Deadline l'amico e collaboratore Jonathan Shalit.

Anthony Hickox figlio d'arte

Tra i suoi film più famosi si ricordano Waxwork e Hellraiser III. La passione per il cinema horror l'ha ereditata da suo padre, anche lui regista, il cui nome era Douglas Hickox, che ha firmato film noti come Il sanguinario, Oscar insanguinato e Dietro la maschera quindi sin da bambino si è avvicinato al mondo della macchina da presa, traendo spunto dai lavori del padre e anche della madre, la montatrice Anne V. Coates, che ha vinto nella sua carriera anche un Oscar per il montaggio del film "Lawrence d'Arabia". Non poteva non nascere, quindi, una predisposizione per il cinema e, infatti, Anthony Hickox vi si è dedicato per un lungo periodo della sua vita, sebbene non sia riuscito ad apporre la sua firma a titoli che abbiano effettivamente segnato la storia del cinema di genere.

D'altro canto, però, negli Anni Novanta la sua attività cinematografica è stata particolarmente proficua. In quel periodo ha girato film come Tramonto con David Carradine e Bruce Campbell, Warlock in cui vi era anche Julian Sands, Eclisse letale con Mario Van Peebles e Patsy Kensit, Violenza privata, Il mistero del principe Valiant, Nell'occhio del ciclone e Jill Rips – Indagine a luci rosse. Di recente, stando a quanto appreso da Deadline, era di ritorno a Londra per realizzare il suo ultimo film che, però, a questo punto non vedrà mai la luce.