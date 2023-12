Morto Andre Braugher, l’attore protagonista di Brooklyn Nine-Nine aveva 61 anni È morto all’età di 61 anni, l’attore americano Andre Braugher, protagonista di sitcom di successo come Brooklyn Nine Nine. Ad annunciarne la scomparsa è stato il suo agente.

È morto all'età di 61 anni l'attore americano Andre Braugher, conosciuto per avere recitato in alcuni film e programmi televisivi di successo, in particolar modo la sitcom Brooklyn Nine Nine, in cui interpretava Raymond Holt, il capitano del distretto di Polizia di New York, ambientazione della serie. A comunicarne la scomparsa è stato il suo agente, dichiarando che è sopraggiunta a seguito di una breve malattia.

Brooklyn 99, la sitcom che lo ha portato al successo

La serie Brooklyn Nine Nine, andata in onda per ben otto stagioni, dal 2013 al 2021, trasmessa prima su Fox e poi sulla NBC, era tra le più note e seguite in America, tanto da vincere un Golden Globe nel 2014. Braugher era entrato nel cast della sitcom, che in Italia si può trovare su Netflix, sin dalla prima stagione, divenendo uno dei protagonisti più amati. Il suo Raymond Holt, infatti, il primo capitano afroamericano della stazione di Polizia in cui sono ambientate le stagioni, se all'inizio sembrava essere impassibile, col passare degli episodi dimostra di affezionarsi incredibilmente ai suoi collaboratori, sostenendoli nelle loro battaglie.

La carriera di Andre Braugher

Nato nel 1962 a Chicago, Braugher sin da ragazzo ha sempre mostrato una particolare predisposizione per la recitazione e, infatti, ottiene il suo primo ruolo televisivo nel 1989 quando fu scelto per interpretare un personaggio nella serie Kojak. Stesso in quell'anno, poi, superò un provino per un film, che decretò anche il suo debutto cinematografico, ovvero Glory-Uomini di gloria, che trattava il tema della guerra di secessione americana. Da quel momento, al cinema, fu chiamato spesso, seppur per interpretare ruoli secondari, anche se in film particolarmente noti, come Schegge di paura, City of Angels e I Fantastici 4 e Silver Surfer. Non abbandonò mai la tv e infatti, prima di Brooklyn 99, per il ruolo interpretato nella serie Homicide nel 1998 vinse un Emmy Awards come miglior attore protagonista in una serie drammatica, stesso premio conquistato anche nel 2006 per il suo ruolo nella serie Thief, dove vinse come attore protagonista in una miniserie o film.