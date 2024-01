Morgan contro Amadeus: “Fuori la politica da Sanremo? Il Festival va rivendicato dal governo” Morgan si oppone alle parole di Amadeus, che in un’intervista aveva detto la politica dovesse rimanere lontana da Sanremo. Poi Castoldi torna a parlare di Ferragni e Fedez e della vicenda X Factor: “licenziato su volere di chi faceva panettoni griffati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Non accenna a placarsi l'astio di Morgan verso Amadeus, nonostante l'apparente distensione delle scorse settimane, quando il direttore artistico del Festival di Sanremo aveva fatto sapere che, nonostante i dissapori passati, non si sarebbe mai opposto a prescindere a una partecipazione di Morgan a Sanremo. Cosa per la quale Morgan aveva ringraziato, ma il cantautore oggi è tornato ad attaccare il direttore artistico e lo ha fatto utilizzando ancora una volta la chat creata in occasione del suo licenziamento da X Factor, nella quale aveva aggiunto diversi operatori del settore giornalistico (lista che ha subito una grossa cernita nelle ultime settimane). Queste le parole scritte da Morgan: "Finché Sanremo sarà occupato ossessivamente da Amadeus e nessuno reagirà parlare di spettacolo è ridicolo". Morgan punta il dito contro il conduttore che a febbraio salirà per la quinta volta consecutiva sul palco dell’Ariston:

Sì, hanno occupato non solo il servizio pubblico, ma anche la discografia, la radio e la vostra mente. E ancora non fate nulla. Poi parliamo di cultura? […] Cosa bisogna fare? Assoldare degli investigatori privati per scoprire delle magagne e buttarlo giù? Non basta la sua evidente mancanza di competenza? Che poi la competenza è un dato soggettivo. Benissimo, invochiamo il pluralismo allora, quello è oggettivo.

La politica e Sanremo

Quindi Morgan si è soffermato sulle parole ieri pronunciate da Amadeus in un'intervista a Repubblica, in cui ha detto sostanzialmente che la politica deve rimanere fuori dal Festival, dicendosi contrario alla cosa: "Il Festival di Sanremo è un concentrato di interessi economici e culturali, deve per cui esser rivendicato dal governo. Non può farsi mettere i piedi in testa in questo modo". Ed ha aggiunto, ancora su Amadeus: "Rispondere alla domanda: che cosa è un do maggiore? Basterebbe saper rispondere a questa domanda. Amadeus non può". Riaffiorano, dunque, i vecchi dissapori tra il cantautore e il direttore artistico.

Morgan contro Fedez e Ferragni

Ma non è tutto, perché tra le questioni sollevate da Morgan c'è nuovamente quella che avrebbe portato alla creazione della stessa chat su Whatsapp, ovvero Fedez e Chiara Ferragni, sin da subito da lui descritti come responsabili del suo licenziamento da X Factor. Morgan non perde occasione di approfittare del caos reputazione che ha travolto Ferragni di recente: "Ricordo a tutti che sono stato licenziato per via della competenza, su volere di chi faceva panettoni griffati".