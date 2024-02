Martina Colombari: “Operata d’urgenza all’addome. Una peritonite, piano piano mi riprenderò” Martina Colombari è stata operata d’urgenza all’addome. La conduttrice e showgirl si trova ricoverata all’ospedale Ceccarini di Riccione: “Un patatrac in peritonite. Adesso piano piano mi riprenderò”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Martina Colombari operata d'urgenza. La nota conduttrice, ex concorrente di Pechino Express, si trova ora ricoverata in ospedale ed è stata sottoposta a un intervento all'addome. "Una peritonite, oggi mi dimettono", ha fatto sapere in un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram nella mattina di lunedì 5 febbraio.

Martina Colombari operata d'urgenza all'addome

Con un breve video pubblicato su Instagram, Martina Colombari ha fatto sapere di essere stata operata d'urgenza all'addome: "Se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale. Oggi mi dimettono. Ho avuto un intervento d'urgenza all'addome". La conduttrice e shwogirl, ex concorrente di Pechino Express in coppia con suo figlio, è stata ricoverata per alcuni giorno all'osepdale Ceccarini di Riccione. "Un patatrac in peritonite", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "Ringrazio tutti gli infermieri e i medici che mi hanno coccolata e salvata. Adesso piano piano mi riprenderò".