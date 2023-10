Mara Venier furiosa: “Truffatori hanno usato la mia immagine per chiedere soldi a ingenui creduloni” Mara Venier, su Instagram, ha denunciato l’uso della sua immagine per compiere truffe.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier è comprensibilmente furiosa, dopo avere scoperto che la sua immagine è stata usata per compiere una truffa e chiedere ai malcapitati di investire 250 euro. La conduttrice di Domenica In ha raccontato l'accaduto su Instagram, assicurando di avere già intrapreso le opportune iniziative legali per tutelarsi.

Mara Venier vittima di truffa, lo sfogo su Instagram

Mara Venier ha pubblicato un lungo comunicato su Instagram, accompagnato dallo sfogo: "Figli di p*** truffattori". La conduttrice ha spiegato cosa è accaduto:

Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni. La fotografia delle mie sembianze, resa dinamica con la tecnologia dell'intelligenze artificiale, unita a quella di Elon Musk, invita gli italiani a investire 250 euro in un progetto finanziario garantendo un ingente reddito fisso mensile. Il video viene pubblicato attraverso una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un ipotetico consulente finanziario che appare fotografato e citato con nome e cognome.

E ha continuato: "Da un primo accertamento l'impresa che ha assunto l'iniziativa non risulta reperibile così come del tutto falso è il nome del consulente. Ho già ricevuto numerose telefonate di miei fans, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in una iniziativa palesemente ingannatoria".

Mara Venier è ricorsa alle vie legali per tutelarsi

Mara Venier si è rivolta all'avvocato Assumma per mettere fine alla truffa che sfrutta la sua immagine per ottenere fiducia. La conduttrice ha intenzione di chiedere un risarcimento dei danni: