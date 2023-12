Malore per Elettra Lamborghini in volo verso l’Italia: “Ho vomitato senza interruzione, mai successo” Elettra Lamborghini ha avuto un malore durante il volo da Miami all’Italia. La cantante ha iniziato a sentirsi male poco prima di imbarcarsi: “Forse la peggiore giornata della mia vita, ho iniziato a vomitare e avere la tachicardia”. Dopo aver dormito per 17 ore, ha fatto sapere di stare meglio: “Mi sa che ho preso un virus”.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Malore per Elettra Lamborghini. La cantante si è sentita male sul volo da Miami all'Italia e ha raccontato quanto le è successo in alcune storie Instagram. "Ho passato forse la peggiore giornata della mia vita. Ho vomitato ininterrottamente in aereo", ha spiegato ai suoi follower. Poi, una volta arrivata a casa, ha dormito per 17 ore consecutive e oggi si ente meglio, anche se è convinta di aver preso un virus.

Cosa è successo a Elettra Lamborghini in volo verso l'Italia

Nella giornata di ieri, 30 novembre, Elettra Lamborghini ha lasciato Miami, dove vive con il marito Afrojack, per tornare in Italia. Un volo di oltre 10 ore in cui la cantante non è stata bene: ha iniziato a sentirsi male poco prima di imbarcarsi sull'aereo e per tutta la durata del viaggio ha vomitato. "Ho passato forse la peggiore giornata della mia vita", ha scritto in una storia Instagram, mentre tra le braccia stringe il suo cagnolino. "Poco prima di imbarcarmi sono stata male e ho iniziato a vomitare e avere la tachicardia... Non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada sinceramente e nemmeno ininterrottamente in aereo, giuro è qualcosa che non auguro a nessuno… a parte l'imbarazzo, 10 ore di volo non sapendo come il tuo corpo possa reagire….", ha continuato. Ad affrontare tutto questo, per fortuna, non è stata da sola: "Povero babby mi è stato accanto tutto il tempo che fortunata che sono… mo sto tornando a casa barcollante e senza energie.. spero di stare meglio prima possibile".

Come sta oggi Elettra Lamborghini

A quasi un giorno di distanza, la cantante è tornata a mostrarsi sui social spiegando di aver dormito per 17 ore consecutive. "Non mi era mai successa una cosa del genere", ha raccontato ancora a letto. Poi ha spiegato quali potrebbero essere state le cause del malore, che ha comportato vomito e febbre alta: "Ho bevuto una centrifuga a Miami, un'ora dopo ho mangiato un gelato e già non mi sentivo bene. Poi iniziato a sentirmi sempre più male. Ieri poi mi è venuta la febbre altissima, mi sa che ho preso un virus. Però mi sento meglio".