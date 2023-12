Elettra Lamborghini: “Un giorno mi piacerebbe adottare, per me l’importante è dare amore” Elettra Lamborghini parla di sé, dei suoi desideri da bambina e del suo desiderio di aiutare gli altri soprattutto i bambini.

Ospite della puntata di domenica 17 dicembre di Verissimo è stata Elettra Lamborghini. La cantante racconta le sue fragilità, ma anche i suoi desideri: "Cerco solo di essere una persona buona" e poi rivela che, un giorno, non le dispiacerebbe poter adottare o trovare il modo di aiutare i bambini in difficoltà.

I desideri di Elettra bambina e l'importanza della salute mentale

La cantante romagnola ricorda i suoi desideri da bambina, già desiderosa di diventare una cantante, ma con poca fiducia in sé stessa per provarci davvero. Racconta, poi, di aver vissuto un momento difficile, ma di averlo superato grazie all'aiuto di una terapia, approfittando per diffondere un messaggio importante:

Pensavo a dieci anni di essere già indietro rispetto ad un futuro cantante e poi non credevo tanto in me stessa, avrei voluto fare la veterinaria, perché mi piacciono gli animali, avrei voluto fare la psicologa, perché ascolto molto le persone, mi piace aiutare gli altri, penso che sia anche più facile di quanto si dica, anche se quando dai tanto, arriva un momento in cui ti dici “ma a me non m’aiuta mai nessuno”. Io mi sono fatta aiutare e sono contenta, perché ho avuto un cambiamento. Sui social sembra che andare dallo psicologo non vada bene, sembra che non sia incentivata come cosa, e invece non va bene, bisognerebbe dirlo di più.

Elettra Lamborghini e il desiderio di aiutare gli altri

"Sono diffidente all’inizio, ma quando poi mi fido, ti do il mondo, a me piace far star bene le persone per cui ne vale la pena, se c’è della tossicità io la lascio fuori, perché non ho tempo, né voglia, perché ti ammali" così parla di sé Elettra Lamborghini, come di una donna, quasi trentenne, che vuole solo provare ad essere una persona buona, una persona capace di aiutare gli altri:

Sento di avere una grandissima vocazione, non penso che cambierebbe niente se sia un bambino mio o un bambino qualsiasi, l’idea di aiutare un bambino che già nasce in una situazione sfortunata, l’idea di poter dare un’opportunità mi fa stare bene, un giorno mi piacerebbe tantissimo poter fare qualcosa per loro, che io voglia adottare o meno, ancora non lo so, però so che c’è anche tanta confusione, per questo sto cercando di fare chiarezza.

Il rapporto con suo marito Afrojack

Da cinque anni, Elettra Lamborghini è legata al deejay e produttore discografico Afrojack, nome d'arte di Nick van de Wall. Il loro è un rapporto bellissimo, in continua evoluzione, che la cantante racconta con estrema serenità, tessendo le lodi del suo compagno:

È una persona d’oro, sono riuscita a beccare la stessa persona che è identico a me, lui è me al maschile, è la stessa anima, a volte lo guardo e mi sembra di rivedermi, infatti lo tratto bene, perché lui è una persona buona. Non capisco come mai questi ragazzi, gli piace baruffe, cosa c’è di più bello che potersi fidare di una persona che hai affianco, se c’è una persona che vi vuole bene godetevela.