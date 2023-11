Miss Italia 2023: “Mai con un islamico. OnlyFans? Meglio lavare i piatti che vendere il corpo” Francesca Bergesio, la Miss Italia 2023, è intervenuta a La Zanzara su Radio 24 condividendo i suoi pensieri su attualità e politica: “Non mi fidanzerei mai con un islamico, le donne col velo sono oppresse”. Poi su piattaforme sessuali e prostituzione: “Meglio lavare i piatti che vendere il proprio corpo”.

Francesca Bergesio, la Miss Italia 2023, è intervenuta a La Zanzara su Radio 24, condividendo pensieri su vari argomenti, inclusa la politica. La giovane, figlia di un senatore leghista, ha dichiarato: "Non credo potrei fidanzarmi con un islamico" e sulle donne col velo dice: "Oppresse? Sì, ma ognuna deve essere libera di scegliere. Se uno vuole indossare il velo può farlo, ma deve essere una libera scelta". La diciannovenne ha esposto il suo sostegno alla Lega, affermando di non aver ancora votato per la prima volta ma: "Comunque voterei per la Lega". Attacchi anche alla piattaforma di sesso a pagamento e soprattutto all'idea di rendere la prostituzione legale: "Meglio lavare i piatti che vendere il proprio corpo".

Le parole di Francesca Bergesio sul padre senatore della Lega

Nel corso del suo intervento nella puntata del 30 novembre, ai microfoni di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, la nuova reginetta italiana non si è tirata indietro riguardo le critiche dopo la sua incoronazione: "È stato difficile il momento iniziale dopo l’incoronazione, le critiche arrivate subito su mio padre senatore. Stai vivendo il tuo sogno e ti viene offuscato. Sono però riuscita a tirare fuori quel coraggio e quella forza che neanche io pensavo di avere. Adesso mi scivola tutto addosso”.

L'attacco a OnlyFans e alla prostituzione

Giuseppe Cruciani apre a quel punto l'argomento delle ‘fischiatine in strada', il cat-calling, e anche qui la Miss ha le idee molto chiare: "Non è il modo giusto per approcciare a una ragazza, così è troppo, è una schifezza. Non denuncerei ma ci sono modi più carini di fare i complimenti". Poi su OnlyFans e prostituzione legalizzata:

È un metodo veloce e semplice per guadagnare, ma non fanno bene. Io non lo farei mai, non giudico, ma ci sono altri modi per guadagnare i soldi. Quello non è un lavoro. Prostituzione legale? No, meglio andare in un ristorante a lavare i piatti che vendersi.

Si parla anche di tradimento, la giovane Miss Italia spiega quello che pensa: "Il tradimento fisico è diverso da quello mentale, se perdi la testa è un’altra questione. Non so se riuscirei a superarlo".