La figlia del senatore Lega Francesca Bergesio eletta Miss Italia, Lerner: “Così si onora la Nazione”

A cura di Gaia Martino

Il giornalista e conduttore televisivo Gad Lerner ha commentato su Instagram la proclamazione di Miss Italia 2023 avvenuta ieri. Ad aggiudicarsi il titolo è stata Francesca Bergesio, 19enne piemontese, figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Il concorso ha visto Vittorio Sgarbi come presidente della giuria composta da Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani e Giulia Salemi. "Così si dà l'assalto alle casematte del potere e si onora la Nazione", le parole social di Gad Lerner.

Le parole di Gad Lerner su Miss Italia 2023

"Eccola, l'egemonia culturale di Gramsci vista da destra: eletta Miss Italia la figlia di un senatore leghista, con la giuria presieduta da Vittorio Sgarbi composta da quel tizio della Zanzara e da Hoara Borselli. Così si dà l'assalto alle casematte del potere e si onora la Nazione". Così Gad Lerner ha commentato su Instagram la proclamazione di Miss Italia 2023 avvenuta ieri sera che ha visto vincitrice del titolo Francesca Bergesio. A corredo del testo, il momento in cui la giovane 19enne viene incoronata da Vittorio Sgarbi, presidente di giuria del concorso.

Chi è Francesca Bergesio, Miss Italia 2023

19 anni, Francesca Bergesio è nata a Bra, in provincia di Cuneo, e risiede a Cervere. La piemontese dopo il diploma al Liceo Classico Europeo, vuole intraprendere una carriera universitaria in Medicina. Appassionata di recitazione, tifa Juventus e si definisce "pacata, riservata, determinata". Figlia del senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, ha citato la madre, Ilaria Abrate, durante la serata che l'ha vista trionfare con il titolo di Miss Italia. "Lei è stata fondamentale in questo percorso, mi è sempre stata vicina, questo mi ha aiutato tanto anche nei momenti più bui". Francesca Bergesio sogna di specializzarsi in cardiochirurgia e affiancare il suo lavoro al mondo della moda o del cinema.