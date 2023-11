Francesca Bergesio è Miss Italia, il papà leghista: “I figli non devono pagare le colpe dei padri” “È una polemica sterile, non credo proprio che il mio ruolo possa aver avuto chissà quale influenza”, spiega il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio a chi pensa che la figlia abbia avuto la meglio il titolo perché favorita dal ruolo parlamentare del padre. “Francesca non ha nessuna intenzione di fare politica”.

A cura di Giulia Turco

Fa discutere il caso di Francesca Bergesio, la 19enne piemontese eletta Miss Italia 2023, nonché figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio. Intervistato da Repubblica, il senatore mette a tacere ogni discussione a riguardo ed elogia la figlia da padre orgoglioso.

Le parole del senatore Bergesio sulla vittoria della figlia

“È una polemica sterile, non credo proprio che il mio ruolo possa aver avuto chissà quale influenza”, spiega Bergesio a chi accusa che la ragazza abbia avuto scettro e coroncina perché favorita dal ruolo parlamentare del padre. “Francesca ha vinto perché se lo è meritato e si è impegnata. Ha partecipato scommettendo su se stessa. Queste illazioni mi paiono fuori luogo”, aggiunge. “I figli non devono pagare le colpe dei padri, ammesso sempre che essere un senatore della Lega sia una colpa”, conclude. Per altro la 19enne sarebbe ben distante dal mondo della politica. “Non è neppure una militante”, assicura il padre. “Si informa, legge, ma non è minimamente interessata a fare politica o a seguire le mie orme”. Tra i suoi sogni c’è quello di diventare un’attrice, ma attualmente studia Medicina a Roma. “Non sta a me decidere”, aggiunge il senatore. “Deve essere libera di inseguire i propri obiettivi e valorizzare le sue aspirazioni L’importante è che, come tutti i giovani talentuosi, si assuma la responsabilità di costruire il proprio futuro”.

Chi è Francesca Bergesio eletta Miss Italia 2023

La giovane reginetta è nata a Bra, in provincia di Cuneo e vive a Cervere. Ha 19 anni e, dopo il Liceo Classico, ha deciso di intraprendere un percorso di studi in Medicina, a Roma. Sogna, tra le varie cose, anche di diventare un’attrice. "Vorrei essere un medico, vorrei specializzarmi in cardiochirurgia e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio". Ha fatto discutere la notizia che si tratta della figlia di un senatore della Lega, appunto Giorgio Maria Bergesio. "Eccola, l'egemonia culturale di Gramsci vista da destra: eletta Miss Italia la figlia di un senatore leghista, con la giuria presieduta da Vittorio Sgarbi composta da quel tizio della Zanzara e da Hoara Borselli”, è stata la provocazione social di God Lerner. “Così si dà l'assalto alle casematte del potere e si onora la Nazione".