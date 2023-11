Francesca Bergesio è Miss Italia 2023: figlia di un senatore della Lega, sogna di diventare medico Francesca Bergesio è Miss Italia 2023. Ha 19 anni, è Miss Piemonte, è nata a Bra e intende frequentare la facoltà di Medicina. È figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

A cura di Daniela Seclì

Francesca Bergesio è Miss Italia 2023. Ha 19 anni ed è arrivata alla finale del concorso che si è tenuta a Salsomaggiore Terme con la fascia di Miss Piemonte. L'incoronazione della vincitrice è avvenuta sabato 11 novembre. Francesca Bergesio è figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. In questa serata speciale era accompagnata dalla madre.

Chi è Francesca Bergesio, Miss Italia 2023

Francesca Bergesio è nata a Bra, in provincia di Cuneo e risiede a Cervere. Ha 19 anni. Quanto ai suoi studi, ha conseguito il diploma al Liceo Classico Europeo. Ha intenzione di proseguire con gli studi universitari nella facoltà di Medicina. È appassionata di recitazione, tifa Juventus e si definisce "pacata, riservata e determinata". Quanto al suo futuro dice: "Vorrei essere un medico, vorrei specializzarmi in cardiochirurgia e affiancare al mio lavoro il mondo della moda o del cinema, al quale non rinuncio". È figlia del senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. Durante la serata, era accompagnata dalla madre. Di lei ha detto: "È stata fondamentale in questo percorso, mi è sempre stata vicina e questo mi ha aiutato tanto anche nei momenti più bui".

Francesca Bergesio sulla sua vita privata: "In una situazione particolare"

Quando è stato chiesto a Francesca Bergesio perché avrebbe dovuto vincere lei il titolo di Miss Italia, la diciannovenne ha spiegato: "Vorrei vincere per portare in alto il nome delle donne. Siamo forti e dobbiamo raggiungere la nostra indipendenza". Il sogno si è avverato. Non appena è stata eletta vincitrice, ha ammesso di provare "un'emozione incredibile". Non ha dubbi sul fatto che questa serata magica rimarrà "per sempre nel suo cuore". Quando le è stato chiesto se sia fidanzata, ha preferito non scendere nei dettagli: "Non ne voglio parlare, sono in una situazione particolare". Oltre alla fascia di Miss Italia e a quella di Miss Piemonte, aveva ricevuto anche quella di Miss Guida sicura, assegnata in collaborazione con la Polizia di Stato. Diciotto anni fa, fu un'altra miss piemontese a vincere Miss Italia 2023: Edelfa Chiara Masciotta. E prima di lei, Cristina Chiabotto.