Lutto per Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs dice addio al padre: “Il mio angelo custode” La moglie di Marcell Jacobs, Nicole Daza, ha annunciato sui social la scomparsa dell’amato papà: “Vola più in alto che puoi”.

A cura di Gaia Martino

Ph credits Instagram

La moglie di Marcell Jacobs, Nicole Daza, dice addio al suo papà. Su Instagram ha condiviso un'immagine scattata durante il suo matrimonio celebrato il 17 settembre nella quale sorride con il padre al suo fianco mentre si dirigono all'altare. "Ciao papà, grazie per avermi dato la vita", le parole contenute nella dedica social.

L'addio di Nicole Daza al papà

"Ciao papà, grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordarti così, vola più in alto che puoi. Sarai il mio angelo custode, ti amo". Questo è il messaggio scritto da Nicole Daza su Instagram a corredo di una foto scattata durante il matrimonio con Marcell Jacobs celebrato lo scorso settembre. Undici ore fa aveva dato l'annuncio attraverso le stories, poi pochi minuti fa ha aggiunto il post, per rendere quella foto del passato incancellabile. Il famoso atleta ha aggiunto delle emoticon di cuori tra i commenti al post. Nessun ulteriore commento sul suo profilo Instagram.

Il regalo di Nicole Daza per il padre al matrimonio

Nicole Daza aveva scelto non casualmente il 17 settembre come data del matrimonio. Quello è il giorno in cui in casa Daza si festeggia il suo compleanno e quello del padre. "Mio padre ha compiuto 60 anni e gli ho voluto fare questo regalo" raccontò lei in un'intervista a Verissimo dopo le nozze. Nel video del matrimonio mostrato in esclusiva nel programma di Silvia Toffanin ci sono diverse immagini che mostrano il rapporto d'amore tra Nicole e il suo papà. Lui l'ha accompagnata all'altare, prima del fatidico sì. Sul suo profilo Instagram la moglie dell'atleta condivide molti scatti di sé o fotografie insieme alla sua famiglia, papà Marcell e i loro figli, Anthony e Megan. Nel 2015 dedicò però un post al suo papà, nel giorno del suo compleanno. Nella foto del passato appare abbracciata a lui, sorridente.