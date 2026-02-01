spettacolo
Lutto in famiglia per Snoop Dogg, è morta la nipote di 10 mesi: l’annuncio della figlia Cori B.

Cori Broadus, la figlia di Snoop Dogg, ha perso la sua bambina di dieci mesi. Nata prematura, a inizio gennaio era uscita dalla terapia intensiva neonatale: dopo meno di un mese è venuta a mancare. “Ho perso l’amore della mia vita”, le parole della cantante.
A cura di Gaia Martino
Con una drammatica story pubblicata su Instagram, Cori Broadus conosciuta come Cori B., la figlia di Snoop Dogg, ha annunciato la morte della figlia. "Lunedì ho perso l'amore della mia vita. La mia Codi", ha scritto a corredo di una foto che la ritrae sorridente con la neonata tra le braccia. E anche il compagno storico, Wayne Deuce, ha aggiornato il suo profilo con una foto insieme alla bimba: "Sono triste da quando mi hai lasciato, Codi Dreaux. Ma so che sei in pace. Papà ti amerà per sempre", le sue parole.

Dopo una gravidanza difficile, la figlia di Cori B. era nata prematura, precisamente a sei mesi, come raccontarono i neo genitori attraverso i loro canali social. Un parto cesareo a 25 settimane a causa di un rischio di sviluppo della sindrome HELLP, una complicanza che può manifestarsi nel corso di una gravidanza, poi la terapia intensiva durata 10 mesi. È stato un periodo difficile per Cori B. e il suo compagno che hanno accompagnato, con gratitudine nonostante i problemi, la loro bambina in questo viaggio. Dopo dieci mesi di terapia intensiva neonatale, erano tornati insieme a casa, a inizio gennaio. Nel giorno dell'Epifania la cantante e figlia di Snoop Dogg fece sapere che la bambina era a casa con loro: "Grazie per ogni preghiera, ogni grammo di amore, Dio li ha sentiti tutti". Da allora sino ad oggi la situazione è precipitata nuovamente e lo scorso lunedì la bambina non ce l'ha fatta.

Il 25 dicembre 2024 la 26enne annunciò la gravidanza. "I dottori mi avevano detto che non avrei potuto avere figli. Dio ha sempre l'ultima parola" scrisse in un post. Fu PageSix a rivelare che la gravidanza era a rischio e che i dottori "erano molto preoccupati". La figlia di Snoop Dogg soffre di Lupus, una malattia autoimmune, da quando ha 6 anni. Nonostante la malattia era riuscita a rimanere incinta: "Mi sono inculcata tutte le cose belle nella testa fin da piccola, e ora sta per nascere una mini me", disse.

