Snoop Dogg presto nonno, la figlia Cori B è incinta: “Gravidanza a rischio, ma Dio si prende cura di me”

Snoop Dogg sta per diventare nonno: sua figlia Cori Broadus, conosciuta anche con il nome d'arte Cori B., che ha seguito le orme del papà entrando nel panorama musicale, è incinta. Aspetta il suo primo figlio dal compagno storico Wayne Deuce. Nell'ultimo video pubblicato su Instagram annuncia anche il sesso del bebé al termine delle immagini del gender reveal.

Il gender reveal party: "I dottori mi dicevano che non potevo avere figli"

"Grazie all'uomo che mi ha dato l'opportunità di creare una vita e mettere al mondo una piccola principessa" ha scritto Cori Broadus su Instagram a corredo delle immagini del gender reveal organizzato per scoprire il sesso del bebè che porta in grembo. "I dottori mi avevano detto che non avrei potuto avere bambini. Dio ha sempre l'ultima parola e non avrei potuto desiderare un papà migliore. Grazie a tutti i nostri amici e parenti, la bambina è già tanto amata", le parole.

PageSix fa sapere che la 25enne ha scoperto la gravidanza ad ottobre: ora sta al quarto mese di gravidanza e i suoi genitori, Calvin Cordozar Broadus Jr. (meglio conosciuto come Snoop Dogg), e la madre Shante Broadus sono felici e in trepidante attesa di diventare nonni. "Mamma e papà sono così emozionati, la loro bambina per avere un figlio. Mio papà sperava in un nipote maschio, però", ha raccontato Cori a PageSix.

La gravidanza a rischio: "I dottori sono preoccupati"

Cori Broadus da quando ha 6 anni soffre di Lupus, una malattia autoimmune che rende ora la sua gravidanza a rischio. PageSix scrive che "i dottori sono molto preoccupati per lei e per il bambino", ma "Cori crede che Dio si prende cura di lei che insieme al suo bambino, sta benissimo". La cantante, figlia di Snoop Dogg, ha raccontato al tabloid americano: "Crescendo non ero molto sicura di me, non mi sono mai sentita a mio agio. Mi sono inculcata tutte le cose belle nella testa fin da piccola, e ora sta per nascere una mini me".