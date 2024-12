video suggerito

Le prime parole di Sara Barbieri dopo la nascita di Thiago: il figlio avuto da Fabrizio Corona Le prime parole di Sara Barbieri dopo la nascita di Thiago, suo primogenito e secondo figlio di Fabrizio Corona. La modella condivide una foto che ritrae i neo genitori e il piccolo appena nato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di sabato 21 dicembre, Fabrizio Corona ha annunciato la nascita di Thiago, il suo secondo figlio, nato dalla relazione con la modella Sara Barbieri. Anche la neomamma ha condiviso sui social uno scatto in cui appare il piccolo circondato dalle mani dei suoi genitori.

Le parole di Sara Barbieri alla nascita di suo filio Thiago

"E tutto quello che posso assaporare è questo momento e tutto ciò che posso respirare è la tua vita" scrive Sara Barbieri su Instagram condividendo un tenero scatto del piccolo appena nato, seguito da un altro in cui si vede il viso di Thiago più da vicino. Un'emozione fortissima per la giovane modella che diventa madre per la prima volta, mentre l'ex re dei paparazzi aveva condiviso stamattina uno scatto in cui si mostra mentre delicatamente bacia sulla fronte il bambino. È con questa foto, di fatto, che annunciato la nascita del suo secondogenito, anticipata da un dettaglio condiviso dalla futura mamma tra le sue stories, ovvero la porta della sala parto, a voler comunicare che, a distanza di qualche ora, avrebbe mostrato a tutti il nuovo arrivato in famiglia.

Fabrizio Corona e la paternità a 50 anni

I due avevano annunciato la gravidanza sulle pagine del settimanale Chi, dove Corona aveva parlato anche del desiderio di avere un giorno una figlia femmina, per poi aggiungere: "Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos, ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro". Il primo figlio dell'imprenditore è Carlos Maria, nato dal legame con Nina Moric, ormai adulto e nato quando Corona era quasi trentenne. Il fatto di diventare padre a 50 anni, invece, non l'ha mai spaventato, anzi con Sara Barbieri lo cercavano da tempo: "Diventare padre a 50 anni è una grande esperienza quando hai un figlio di 22. Così, Carlos può crescere con qualcuno, prenderne l'eredità".