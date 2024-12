È nato Thiago, figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È nato Thiago, primo figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri. La nascita del secondogenito dell’ex re dei paparazzi – già padre di Carlos Maria, nato dal matrimonio finito con Nina Moric – era stata anticipata da una foto scattata all’ingresso della modella in sala parto. A mostrare le prime immagini di Thiago è stato Fabrizio che, pochi minuti fa, ha pubblicato una Instagram story in cui mostra di baciare delicatamente il neonato.

L'annuncio della gravidanza di Sara Barbieri

La gravidanza di Sara Barbieri, giovane modella e compagna di Corona, era stata annunciata da Fabrizio a maggio 2024 con un'intervista rilasciata al settimanale Chi nella quale l'imprenditore si diceva felice di diventare per la seconda volta padre, in questo caso a 50 anni. Per la modella, invece, si tratta del primo figlio. A differenza delle donne che l'hanno preceduta nella vita di Corona, Sara rifugge i riflettori e non ha mai rilasciato alcuna intervista per commentare la gravidanza o il legame con Fabrizio.

Fabrizio Corona: "Felice di diventare padre a 50 anni"

Corona, nell'intervista a Chi nella quale annunciava la gravidanza, si è detto felice di diventare padre per la seconda volta: "Divento papà a cinquant’anni e sono felicissimo. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio Carlos ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro". L'imprenditore si era detto elettrizzato – e per nulla spaventato – all'idea di avere un bambino a così tanti anni di distanza dalla nascita del primogenito Carlos: "Non c’è problema, perché è un figlio voluto e così avrò qualcuno che aiuta nella vecchiaia me e Carlos!". Aveva quindi svelato che era da tempo che con la compagna Sara avevano immaginato di avere un bambino: "È da un anno che io e Sara pensiamo a un figlio. Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme".