Lazza racconta il primo mese da papà: "Sono bravo con i bambini, a mio figlio farò ascoltare le mie canzoni" Ospite di Gianluca Gazzoli, Lazza ha parlato del suo primo mese da papà. Lo scorso 12 novembre è nato il primo figlio, il piccolo Noah, avuto con la compagna Greta Orsingher.

A cura di Elisabetta Murina

Lazza è da poco diventato papà per la prima volta. Lo scorso 12 novembre è nato il piccolo Noah, avuto con la fidanzata Greta Orsingher. Ospite del podcast The BSMT, il rapper ha raccontato a Gianluca Gazzoli come sta la paternità, l'amore per la compagna e il momento in cui ha scoperto che sarebbe diventato padre.

Il primo mese da papà di Lazza

Lazza è diventato papà lo scorso 12 novembre e, a proposito della paternità, ha raccontato: "Con i bambini sono bravissimo, è già viziato". Il piccolo Noah ha già ricevuto diversi regali, tanto che il rapper ha scherzato: "Sono arrivate tantissime sneakers, poi quando cresce le metto in macchina o le lego alle chiavi".

Gazzoli ha poi chiesto suo ospite di ricordare il momento in cui ha scoperto che sarebbe diventato padre: "Ero a Parigi durante la Fashion Week, ma me lo sentivo già da prima. Greta (la sua compagna, ndr) mi ha detto che si sentiva strana, così le ho risposto ‘fai un test di gravidanza, sei incinta al 100%', e infatti il test è risultato subito positivo". Una gravidanza che, ha precisato il rapper, è stata voluta e non un caso: "Io l'ho presa bene, l'abbiamo cercato, non è stata una casualità".

La festa per il gender reveal

Lo scorso maggio, qualche settimana dopo aver svelato ai followers la gravidanza, Lazza e Greta Orsingher avevano organizzato un grande gender reveal party per coprire se il loro primo bebè sarebbe stato un maschio o una femmina. Dopo aver allestito una terrazza con palloncini rosa e azzurri, il cielo si è colorato di blu e ha svelato che il figlio della coppia sarebbe un maschio. "L'idea era stata sua, è stato divertente anche se a me non piacciono molto le feste", ha confessato il rapper a Gazzoli. E quando un domani suo figlio ascolterà la sua musica, spera che gli piaccia: "Farebbe ridere se non gli piacessero le mie canzoni, direbbe ‘mio padre spacca ma fa musica di me**a', ma non succederà, non sarà il mio caso".