Lucio Presta: “Ho fatto una guerra spietata a Barbara D’Urso per 20 anni, ora è tempo di pace” L’agente dei vip, per molti anni in guerra con Barbara D’Urso, ha parlato della ritrovata sintonia con la conduttrice, che fino a qualche anno fa criticava come “produttrice di orrore in Tv”.

A cura di Andrea Parrella

La carriera di Barbara D'Urso si avvia ad una svolta, dopo l'addio a Mediaset che maturerà nei prossimi mesi e che è iniziato dall'uscita da Pomeriggio Cinque, che oggi ripartirà sotto la guia di Myrta Merlino. Il nuovo percorso televisivo di Barbara D'Urso sarà nel segno del rinnovato rapporto con Lucio Presta, il più noto tra gli agenti dei vip, che negli ultimi mesi è tornato ad avere un rapporto con la conduttrice dopo anni di guerra che è stato lui stesso a confermare in occasione del DigitHon, la manifestazione che si è tenuta a Bisceglie nei giorni scorsi, dove personaggi del mondo dello spettacolo e del digitale si sono avvicendati sul palco. Presta, ospite di Nunzia De Girolamo nei panni di moderatrice dell'incontro, ha ammesso l'antipatia per D'Urso durata negli anni successivi alla loro separazione professionale:

Barbara D'Urso è stata una nemica amatissima per molti anni. Siamo stati molto amici, lavoravamo insieme a inizio carriera, poi per un brutto malinteso se ne andò, ci rimasi male e credo che per 20 anni le ho fatto una guerra spietata. poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace. Uscirei con lei.

Pace fatta tra D'Urso e Presta

Non è il primo segnale di questo riavvicinamento, dato che era stata la stessa D'Urso a pubblicare un immaginare con Presta suoi social in cui deponeva l'ascia di guerra davanti a un caffè: "In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace…Bello guardarsi negli occhi… Parlare… Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda."

Presta contro D'Urso: "Produce orrore in Tv"

Un Presta che negli anni scorsi si era espresso con durezza contro la conduttrice, facendosi notare in particolare per le parole a lei indirizzate nel periodo Covid: "Pensierino del mattino in tempo di Coronavirus: posto che l'orrore televisivo che produce ogni giorno, ogni mese, ogni anno la suora Laica in paillettes (naturalmente nulla a che fare con le Suore Laiche vere che sono esempi da seguire ) è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e quindi vorrei non tornare sull’argomento quello che mi domando ogni giorno è: come mai una Testata giornalistica VIDEONEWS accetta di mettere la Firma su tanto poco e tanto orrore?".