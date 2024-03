Lola Glaudini e l’accusa a Johnny Depp: “Mi puntò il dito in faccia, mi disse di stare zitta” Lola Glaudini, volto di Criminal Minds, ha raccontato durante un podcast, un episodio vissuto con Johnny Depp in cui l’attore le si è rivolto in maniera del tutto spiacevole. L’unica cosa che pensavo era “non piangere” ha dichiarato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A distanza di 23 anni dall'uscita di Blow, uno dei film più celebri interpretati da Johnny Depp, l'attrice Lola Glaudini accusa l'attore di essere stata maltrattata sul set del film, rivelandolo nel podcast Powerful Truth Angels. Il volto di Criminal Minds ha raccontato di come l'attore le si sia rivolto in malo modo, dopo che lei era scoppiata a ridere per una battuta del divo, su richiesta del regista del film.

La sfuriata di Johnny Depp contro Lola Glaudini

Si trattava, quindi, di una richiesta fatta all'attrice dal regista Ted Demme, che le chiese di scoppiare a ridere dopo che Depp avesse pronunciato una battuta. Ma la reazione del divo non fu nient'affatto amichevole e, quindi, Lola Glaudini fu costretta a subire un vero e proprio attacco sentendosi apostrofare con parole nient'affatto piacevoli, come lei stessa racconta:

Mi si avvicinò, mi puntò il dito in faccia e mi chiese chi c***o pensassi di essere". "Stai zitta, c***o. Sto cercando di recitare le mie battute e mi stai facendo deconcentrare. Sei una f*****a idiota. Oh, ora non è poi così divertente, vero? Adesso puoi stare zitta? Ecco, resta così: zitta

Glaudini ricorda che in quei momenti, l'unica cosa che riusciva costantemente a pensare era: "Non piangere, non piangere, non piangere". L'attrice racconta di essere stata travolta dalla delusione, perché dopo anni di gavetta era riuscita a conquistare un ruolo con uno dei suoi idoli, per poi ritrovarsi di fronte ad un personaggio così sgradevole. Eppure, dopo qualche ora, fu Depp ad avvicinarsi e dirle: "Sai, prima ero intrappolato nel mio personaggio, stavo facendo quel suo accento di Boston, ed ero confuso. Quindi sono un po’ teso e cose del genere. Volevo solo assicurarmi che fossimo a posto".

La nota dell'addetto stampa del divo

Intanto, subito dopo le dichiarazioni dell'attrice, è arrivata una nota da parte dell'addetto stampa di Johnny Depp che hanno voluto sottolineare come il rapporto del loro assistito sul set non corrispondesse al vero. La nota, infatti, vuole sottolineare come l'attore sia invece particolarmente attento ai rapporti instaurati sul set, sia con i colleghi che con i membri dello staff, per cui anche il modo in cui l'attore si sarebbe comportato non corrisponderebbe al vero.