Lo chef Barzetti si scusa dopo le frasi nel programma della Clerici: "Parole sbagliate, adesso lo so" Sergio Barzetti, chef della trasmissione tv È sempre mezzogiorno condotta da Antonella Clerici, si scusa dopo le frasi a proposito di donne descritte come "prede da stordire": "Mi sono rivisto e ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate".

A cura di Stefania Rocco

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, lo chef Sergio Barzetti si scusa dopo le frasi pronunciate nel corso dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno. Il cuoco, discutendo a proposito dell’opportunità di bere prosecco mentre si cucina, aveva dichiarato che il vino, in casi come quelli, svolgerebbe la funzione di “stordire la preda”. Una frase inopportuna soprattutto in considerazione della necessità, diventata una priorità anche in Italia, di sradicare la cultura dello stupro anche nell'ambito della comuniazione.

Le scuse dello chef Sergio Barzetti

“In queste ore ho avuto modo di riflettere su ciò che è accaduto”, ha scritto il cuoco in una Instagram story, “Ho riascoltato quello che ho detto e, soprattutto grazie al confronto con la mia famiglia, ho capito perché quelle parole sono profondamente sbagliate. Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere lo stesso errore”.

Il silenzio di Antonella Clerici e di È sempre mezzogiorno dopo le parole di Barzetti

Le parole pronunciate da Sergio Barzetti diretta su Rai1 in erano state accolte tra le risate generali degli ospiti di È sempre mezzogiorno. Timido il tentativo di Antonella Clerici di evitare il dilagare della questione. “Detto così non è carino”, era stato il commento della padrona di casa, parole che none erano state sufficienti ad arginare le uscite dello chef. Oggi è il diretto interessato a scusarsi. La trasmissione, la conduttrice e gli ospiti presenti in studio hanno invece preferito non commentare in alcun modo l’episodio. A scagliarsi contro lo chef e la trasmissione, in onda sulla prima rete del servizio pubblico, è stata invece la presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia.