"Stordire la preda", presidente Vigilanza Rai Floridia: "Parole dello chef Barzetti intollerabili" La presidente della Vigilanza Rai è intervenuta dopo le parole inopportune pronunciate dallo chef Sergio Barzetti nella trasmissione È sempre mezzogiorno.

A cura di Daniela Seclì

Sta facendo discutere la battuta imbarazzante e fuori luogo pronunciata dallo chef Sergio Barzetti nella trasmissione È sempre mezzogiorno. Parlando dell'abitudine di bere vino mentre si cucina, lo chef ha scherzato: "Così stordisci la preda". Parole inopportune che hanno destato indignazione negli spettatori, tamponate da Antonella Clerici che ha commentato: "Detto così…non è carino". In queste ore, è intervenuta Barbara Floridia, presidente della Vigilanza Rai.

Vigilanza Rai sulle parole inopportune dello chef Barzetti

Come riporta Ansa, Barbara Floridia ha rimarcato quanto siano state intollerabili le parole di Barzetti: "Lo scambio di battute nella trasmissione del mattino di Rai1 condotta da Antonella Clerici è intollerabile. Com'è possibile che mentre il Paese è attraversato dal dibattito sul contrasto alla violenza di genere e alla cultura dello stupro sul servizio pubblico si possano dire certe frasi tra le risate generali? Non possiamo tollerare che si utilizzino espressioni come "stordire la preda" riferita alle donne". E ha concluso:

Mi auguro che professionisti come Antonella Clerici siano sempre preparati a intervenire in maniera energica per stigmatizzare espressioni del genere.

Cosa è successo a È sempre mezzogiorno

In uno dei momenti di cucina del programma È sempre mezzo giorno, si parlava di come cucinare insieme, accompagnando il gesto a un bicchiere di vino, possa aiutare a rompere il ghiaccio. Lo chef Barzetti, allora, ha esclamato: "E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda". In studio, sono scoppiati a ridere, mentre l'uomo ha continuato:

Quando pasturavo (corteggiavo, ndr) Laura, eravamo a un corso di cucina. L’ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla ma non sapevo che era astemia.