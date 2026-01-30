Daniela Bello, ex letterina, replica a Corona: “Il ‘sistema Gerry’ non è mai esistito, mai ricevuta un’avance”

Dopo le accuse lanciate da Fabrizio Corona a Gerry Scotti nel corso dell’ultima puntata di Falsissimo, anche Daniela Bello prende le difese dell’ex conduttore di Passaparola. Proprio lei che è stata letterina al fianco di Ilary Blasi e Silvia Toffanin dal 1999 al 2002, Daniela ha contestato pubblicamente la versione secondo la quale il presentatore avrebbe intrattenuto rapporti extraprofessionali con le giovani ragazze facenti parte del corpo di ballo della trasmissione. Ha inoltre spiegato che, pur avendo lavorato insieme a Scotti per più di una trasmissione televisiva, da parte del conduttore non avrebbe mai ricevuto altro che correttezza.

La versione di Daniela Bello sul rapporto con Gerry Scotti

“Conosco Gerry Scotti da più di 30 anni e, prima di Passaparola, ho lavorato con lui in altre trasmissioni”, ha scritto l’ex letterina in una story postata sul suo profilo Instagram, “Per me è sempre stato una persona seria e corretta. Mai avuto un’avance, mai una richiesta opaca”. La donna prosegue dichiarando che non esisterebbe alcun “sistema Gerry” e che le accuse mosse da Corona e Claudio Lippi al conduttore non poggerebbero su alcuna base solida. Una versione condivisa dallo stesso Scotti, che ha immediatamente rispedito le accuse al mittente, negando di aver avuto relazioni inopportune con le ex letterine del programma.

Cosa fa Daniela Bello oggi in tv

Daniela Bello è stata una delle pochissime ballerine professioniste ad aver mai fatto parte del gruppo delle letterine di Passaparola. Debuttò nel 1994 nel corpo di ballo di Scherzi a parte, per poi passare a La sai l’ultima? – trasmissione all’epoca condotta proprio da Scotti – Tutti in piazza e Ok, il prezzo è giusto, tutti format in onda su Canale5.

Daniela Bello a QVC

Ottenne il ruolo di letterina nel 1999 e lo mantenne fino al 2002, per poi tentare il debutto da attrice nella soap opera Vivere. Dopo aver condotto Melaverde, in onda su Rete 4, dal 2007 al 2009, la sua carriera televisiva si concluse. È tornata in onda solo nel 2008 nel ruolo di presentatrice di QVC, rete per la quale ancora oggi lavora.