Laura Pausini: “Soffro di tachicardia parossistica sopraventricolare, il cuore va fuori dal corpo” Ospite di Domenica In, Laura Pausini ha raccontato di avere un “piccolissimo difettuccio al cuore” fin da quando è piccola: “Soffro di tachicardia parossistica sopraventricolare”. Il problema di salute si è manifestato durante la finale dell’Eurovision 2022, dove era conduttrice e si assentò per alcuni minuti per un malore.

Laura Pausini è stata ospite di Domenica In nella puntata del 26 novembre. Nel salotto di Mara Venier, la nota artista ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi fino ai tour internazionali, passando il primo Festival di Sanremo e l'amore per il marito Paolo Carta. Non solo: l'artista ha anche fatto sapere di soffrire di un "piccolissimo difettuccio al cuore" fin da piccola, che si è manifestato in maniera molto forte durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2022. In quella serata, la conduttrice si assentò per circa 20 minuti a causa di un malore.

Laura Pausini soffre di tachicardia parossistica sopraventricolare

Chiacchierando con Mara Venier a proposito del modo di gestire l'emozione prima di salire sul palco, Laura Pausini ha confessato di soffrire di una forma di tachicardia fin da quando è molto piccola: "Da quando sono piccola ho un piccolissimo difettuccio al cuore che è la tachicardia parossistica sopraventricolare". Un'improvvisa accelerazione del battito cardiaco che l'artista ha avvertito in modo molto forte durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2022. In quell'occasione, era presentatrice dell'evento insieme ad Alessandro Cattelan e Mika e si assentò improvvisamente per diversi minuti. "Mi è venuto mentre presentavo all'Eurovision, l'ultima serata. Non è mai stato così forte. Il cuore esplode, delle volte non mi abituo, sento che va fuori dal corpo", ha aggiunto.

Il malore durante la finale dell'Eurovision 2022

L'episodio a cui Laura Pausini fa riferimento è quanto accaduto durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2022. Poco prima di annunciare il vincitore dell'edizione (l'Ucraina con il brano dei Kalush Orchestra), la presentatrice si assentò improvvisamente per circa una ventina di minuti a causa di un malore. Inizialmente, tornando sul palco, disse ai co-conduttori Alessandro Cattelan e Mika che era troppo emozionata. Poi fece sapere di aver avuto un calo di pressione e, oggi, ha svelato quanto è accaduto quella sera.