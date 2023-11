Laura Pausini: “Faccio fatica a mettermi in costume. Piansi quando mi fotografarono in piscina” Laura Pausini parla di sé con Gianluca Gazzoli in un’intervista per The BSMT. Per la prima volta ha rivelato il suo sogno: “Vorrei andare in vacanza e mettermi il costume senza avere l’ansia di essere fotografata”.

A cura di Gaia Martino

Laura Pausini ospite di Gianluca Gazzoli in The BSMT ha parlato della sua vita, dei primi passi fatti nel mondo della musica che l'hanno portata ad essere oggi una delle artiste più acclamate. Ha vinto il titolo di Person of the Year ai Latin Grammy Awards 2023: "Quando il mio manager mi ha detto che ho vinto, non mi hanno retto le gambe. La mattina dopo mi ha telefonato il Presidente della Repubblica per farmi i complimenti".

Il sogno di Laura Pausini

Laura Pausini a Gianluca Gazzoli ha raccontato di un episodio spiacevole capitato in passato che le ha di conseguenza cambiato la vita. "Quando ho vinto Sanremo, mi hanno fatto delle foto a Forte dei Marmi, dove ero andata a fare un concerto, mentre ero in piscina. E mi hanno messa su un giornale di gossip con scritto: ‘Non ci sta in due pagine‘. Piansi tantissimo, perché mi vergognavo un po’ del mio corpo. Io di carattere sono un po’ mascolina e invece il mio corpo non lo è. Quindi, a volte, è difficile star bene con se stessi" ha svelato la cantante che oggi, a causa di quel commento fa fatica a mettersi in costume serenamente. "Oggi faccio fatica a mettermi in costume, perché ho sempre paura" ha aggiunto. Così alla domanda su un desiderio che vorrebbe realizzare ha replicato:

Vorrei andare in vacanza e mettermi il costume senza avere l’ansia di essere fotografata. Non sono mai andata in vacanza serena. Poi, vorrei anche andare in un mercatino di antiquariato e poter comprare liberamente.

Il momento di down prima di "Resta in ascolto"

Laura Pausini a The BSMT di Gianluca Gazzoli ha parlato di un momento di down vissuto tra il 2004 e il 2005. "Nel 2005, quando ho fatto il disco Resta in ascolto, mi trovai sola sia nel lavoro che nella vita privata. Erano quelle persone che mi dicevano che senza di loro non avrei fatto niente. E allora, siccome sono molto credulona e non ho grande autostima, ci sono cascata in pieno". Iniziò ad andare in terapia, per farsi aiutare, e pian piano ritrovò il coraggio per affrontare la solitudine: "Sono andata in down, quando ho scritto il disco e l'ho cantato, l'ho prodotto da sola con una paura allucinante. Ho fatto terapia, la signora mi aiutò a trovare il coraggio. Non volevo più cantare. Quando vinsi il Grammy dissi "Ce la faccio da sola".