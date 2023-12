“Sanremo 2025 condotto da Laura Pausini e Paola Cortellesi”: l’opinione di Amadeus

Amadeus, ospite del podcast Pezzi: Dentro la musica, ha parlato con Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano del Festival di Sanremo 2024. I giornalisti hanno ipotizzato il nome di chi potrebbe prendere il suo posto a partire dal 2025. Luca Dondoni, in particolare, ha fatto il nome di Laura Pausini, che ha la sua "Fiorello" in Paola Cortellesi. Amadeus ha detto la sua impressione a riguardo.

Luca Dondoni ha discusso con Amadeus dell'ipotesi di Laura Pausini alla conduzione del Festival di Sanremo 2025 con Paola Cortellesi: "Io mi sono permesso di dire che alla Rai consiglierei Laura Pausini per il 2025. Sarebbe la donna perfetta perché ha già fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello, che è Paola Cortellesi con la quale ha fatto due spettacoli su Rai1, poi conosce bene la musica. A te piacerebbe?". Amadeus ha replicato:

Amadeus ha già annunciato i 27 Big in gara al Festival di Sanremo 2024, a cui si aggiungeranno altri tre artisti da Sanremo Giovani. Amadeus, nel corso dell'intervista rilasciata al podcast Pezzi: dentro la musica, ha ribadito che questo sarà il suo ultimo festival.

È l'ultimo, bisogna sempre fermarsi un attimo prima. È chiaro che ti appassiona, ti piace. Alla fine ci sarà Fiorello che mi trascinerà via. È un'esperienza che non avrei mai immaginato di fare così a lungo. Già fare il primo anno, mi sembrava un premio, lo avevo tanto desiderato. […] Non ho mai detto che non lo rifarò nella vita. Se dovessero richiedermelo un giorno, potrei accettare, però deve passare qualche anno.