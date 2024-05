video suggerito

La vera Martha di Baby Reindeer non è contenta di Piers Morgan: "Non è stata una bella intervista" L'intervista, online alle 20 di giovedì 9 maggio, fa discutere il mondo e la stessa intervistata: "Non sono contenta, mi hanno incastrata e io non volevo farla". Le polemiche: "Stanno glamourizzando lo stalking".

Piers Morgan è riuscito a intervistare la vera Martha Scott, la donna stalker protagonista della serie Netflix Baby Reindeer di Richard Gadd. L'intervista sarà pubblicata su Youtube giovedì 9 maggio alle 20, ma l'annuncio ha creato grandi polemiche alle quali ha partecipato anche la stessa donna che non ha gradito l'intervista: "Non sono contenta, mi hanno incastrata e io non volevo fare quest'intervista".

Le polemiche

La vera Martha Scott è una donna di 48 anni che, dopo il grande clamore globale della serie, sta cercando di raccontare la sua parte di verità. Nessuno, però, si aspettava che Piers Morgan sarebbe riuscito ad arrivare a tanto, al punto che ci sono state tantissime polemiche. L'attrice Jessica Gunning, che ha interpretato Martha Scott, ha commentato che questa intervista è la dimostrazione che "non hanno capito il senso della serie". Nella breve clip di presentazione, sentiamo Piers Morgan chiedere cose del tipo: "Perché hai deciso di renderti pubblica? Quando hai saputo che eri tu la persona raffigurata? Sei mai stata in prigione?". Lei ha replicato: "La vittima sono io, ha scritto uno spettacolo su di me".

"Cosa pensi di Richard Gadd? È mentalmente instabile?"

Tra le altre domande di Piers Morgan: "Cosa pensi di Richard Gadd? Pensi che sia mentalmente instabile? Sei mai andata a casa sua? Accetteresti che qualcuno che ha fatto questo sarebbe molto ossessivo nei confronti di qualcuno?". Le polemiche infiammano perché in questo modo, scrivono sui social, "si sta ‘glamourizzando' lo stalking". La vera Martha Scott non avrebbe dovuto commentare l'intervista prima della pubblicazione, ma il Daily Star ha pubblicato un suo virgolettato nel quale ha commentato: "Non sono per niente felice di questa intervista, mi sono sentita usata, mi hanno incastrata". Tra poche ore, l'intervista sarà disponibile in tutto il mondo.