La Tiktoker Giulia Izzo vittima di bullismo a scuola: “Una ragazza mi ha spinto giù dalle scale” La tik toker 19enne Giulia Izzo ha raccontato con un video sui social cosa le è successo durante gli anni al liceo: “Sono stata vittima di bullismo, una ragazza mi scaraventò giù per tutte le scale”.

A cura di Gaia Martino

Giulia Izzo, Tik toker e ballerina che ha preso parte anche a Miracle Tunes, la serie tv in onda nel 2018 su Boing, oggi ha 19 anni e su Instagram si descrive come "ballerina e attrice". La giovane con un video su Tik Tok ha raccontato di essere stata vittima di episodi di bullismo al liceo. "Penso sia arrivato il momento di spiegarvi perché sono arrivata ad odiare la scuola. 5 anni fa è iniziato tutto, ero al primo anno di superiori": così ha iniziato il suo lungo discorso nel quale ha svelato di essere stata spinta giù per le scale da una compagna di scuola.

Il racconto di Giulia Izzo

Giulia Izzo ha raccontato di aver cambiato tre volte la scuola superiore per colpa degli atti di bullismo di cui è stata vittima. "5 anni fa è iniziato tutto, ero al primo anno di superiori. Avevo scelto una scuola molto difficile e dovevo conciliare studio, danza, recitazione e canto, i prof. non mi davano una mano". La tik toker ha raccontato che i suoi insegnanti non apprezzavano il fatto che lei si dividesse tra scuola e le sue passioni, la danza e la recitazione: "Vedevano la mia grande opportunità nel mondo del cinema come una mancanza di voglia di fare, di imparare, ma io cercavo di dare il massimo in tutto, senza tralasciare nulla. Ma questi sacrifici non erano ben visti da loro. Decisi di cambiare scuola, questa situazione mi causò anche attacchi di panico". Anche nella nuova scuola non ebbe una buona accoglienza.

Ero emozionata di cambiare aria, conoscere nuove persone: mi trovai bene con i professori, ma non con i compagni. Dopo 48 ore già ero stata vittima di bullismo. Ho preso le pizze, come si dice a Roma. Dopo 4 anni devo ancora capire perché quella ragazza reagì così. Sono una ragazza tranquilla, ma ho preso le botte.

La giovane, oggi 19enne, ha spiegato che decise di rimanere in quella scuola ma dopo un anno si ritrovò nuovamente in una situazione difficile: "Sono stata ancora vittima di bullismo. Una ragazza mi scaraventò giù dalle scale. Stavo tornando in aula, la classe era al primo piano e io ero al piano terra. Mentre facevo le scale per tornare in classe, sono stata scaraventata giù. C'erano dei compagni di classe che mi aiutarono. È stato molto brutto. Così ho cambiato scuola per la terza volta".

"L'ultimo anno di liceo non parlavo con nessuno"

Giulia Izzo ha concluso il suo discorso raccontando di aver trascorso l'ultimo anno in una scuola nella quale non rivolgeva la parola a nessuno. "Queste esperienze mi hanno portato a fare l'ultimo anno senza rivolgere la parola a nessuno, avevo paura che mi succedesse qualcos'altro. Io ce l'ho fatta, sono uscita dalla scuola e mi sono maturata con un voto alto", le sue parole.