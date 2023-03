La star di Jurassic Park Sam Neill in cura contro il cancro: “Forse sto morendo, ma non ho paura” Sam Neill pubblicizza il nuovo libro nel quale racconta i suoi 50 anni di carriera e la sua lotta contro il cancro: è in cura contro un tumore del sangue al terzo stadio. “Non ho paura di morire, sono solo contento di essere vivo”.

A cura di Gaia Martino

Sam Neill, attore neozelandese noto per aver interpretato Alan Grant nel franchise di Jurassic Park, ha rivelato di essere in cura per un cancro: si è ammalato con il linfoma non Hodgkin, un tumore che si sviluppa nel sistema linfatico. La confessione arriva in un'intervista ai tabloid inglesi, The Guardian e BBC, con il suo libro, Did I Ever Tell You This?: "Sono un truffatore, forse sto morendo".

Le parole di Sam Neill

La star di Jurassic Park sta curando un tumore del sangue al terzo stadio. Sam Neill in un'intervista al The Guardian ha parlato della malattia che lo ha colpito: "Sono abituato a lavorare, adoro lavorare e andarci. Amo stare con le persone ogni giorno, godermi la compagnia umana, l'amicizia e tutte queste cose. All'improvviso ne sono stato privato, e ho pensato: Cosa devo fare?". Ha iniziato a scrivere il suo libro, Did I Ever Tell You This?, per distrarsi e per "dare una ragione alle giornate, per superarla". Il libro ripercorre i suoi 50 anni di carriera cinematografica ma racconta anche della sua malattia: dopo aver notato alcune ghiandole grumose sul collo, si allarmò e iniziò a cercare cure mediche. Quando i medici gli diagnosticarono il cancro, la sua reazione fu "piuttosto flemmatica", si legge sul sito della BBC e così penso di mettere giù tutta la sua vita in un libro. "Sospetto che i miei editori, persone deliziose, abbiano voluto farlo uscire in fretta", temevano che lui morisse. "Pensai che il sottotitolo sarebbe poi stato "Note di un uomo morto".

"Ci sono stati giorni bui, ora vorrei indietro la mia barba"

L'attore ha raccontato di aver vissuto giorni difficili: dopo il primo ciclo di terapia, si legge, perse i capelli, e ora, quando si guarda allo specchio, dice di sentirsi "un vecchio calvo e sciupato". "Più di ogni altra cosa rivoglio la mia barba, non mi piace l'aspetto del mio viso" ha continuato prima di ammettere di non avere "paura di morire": "Non posso fingere che l'ultimo anno non abbia avuto momenti bui. Ma quei momenti bui mettono in risalto la luce, e mi hanno reso grato per ogni giorno e immensamente grato per tutti i miei amici. Sono solo contento di essere vivo". Ora è in fase di riabilitazione e la situazione sembra essere positiva, si legge sul tabloid della BBC.