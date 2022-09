La prof del Corsivo Elisa Esposito sui politici su Tik Tok: “Tornate in tv, è una battaglia persa” La prof del Corsivo Elisa Esposito commenta la scelta dei politici di iscriversi su Tik Tok in vista della campagna elettorale, dopo Emma Galeotti anche lei boccia la trovata: “Discutere di cose serie non funziona”.

A cura di Gaia Martino

Elisa Esposito è la Tik toker 19enne che ha lanciato il modo di parlare in "Corsivo", un trend diventato ormai virale negli ultimi mesi. A La Repubblica ha parlato della nuova trovata dei politici che in vista delle prossime elezioni del 25 settembre si sono iscritti a Tik Tok per avvicinarsi alla nuova generazione. I video di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi hanno fatto il giro dei social per il loro tentativo di avvicinarsi ai giovani: dopo Emma Galeotti, anche la prof del Corsivo ha bocciato la novità, invitandoli a tornare in tv per la loro campagna elettorale.

Le parole di Elisa Esposito

"Ma qui funzionano solo balletti e canzoni" spiega Elisa Esposito rivolgendosi ai politici italiani che si sono iscritti a Tik Tok per avvicinarsi anche ai giovani. La prof del Corsivo ha preferito non esporsi riguardo i volti della campagna elettorale: "Diciamo che do un 6 politico a tutti, qualche tempo fa ho fatto un discorso sulla Meloni, è successo un casino. Avevo ripetuto in corsivo il suo discorso famoso" ha raccontato – riferendosi al video tormentone che recitava le parole della politica "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana" – "Non voglio parlare di nessuno in particolare".

Ha dato però un consiglio ai neo tik toker calati dall'agone politico: "I giovani su Tik Tok non li stanno a guardare, lo usano solo per intrattenimento. Tornino alla televisione".

Discutere di cose serie non funziona. Gli unici video che vanno virali su Tik tok sono balletti e canzoni, oltre alle categorie come la cucina, o il make up. La politica proprio no, è una battaglia persa.

Anche Emma Galeotti contro Berlusconi e Salvini su Tik Tok

Elisa Esposito non è la sola che ha criticato negativamente la scelta dei leader politici di iscriversi a Tik Tok. Anche l'influencer e tik toker 19enne Emma Galeotti nelle ultime ore si è espressa al riguardo tuonando a nome della generazione Z raggruppata nell'elettorato dei "giovani", che non si sentono così "plasmabili" e "rincog*ioniti" da arrivare a fare la propria scelta grazie a "un video con delle scritte e delle musichette accattivanti".