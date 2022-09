Politici su Tik Tok, Emma Galeotti: “Non vi votiamo, non siamo così plasmabili e rincogl*oniti”

Dopo i video di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi su Tik Tok, diventati virali per il loro goffo tentativo di avvicinamento alla generazione Z, diventa parimenti virale il video di risposta di Emma Galeotti, influencer e tiktoker di 19 anni. La giovane esperta di linguaggi digitali e comicità 3.0, ha registrato quello che appare a tutti gli effetti un modo di rimbalzare la simpatia dei politici scandita a suon di meme e barzellette.

Emma tuona a nome di un'intera generazione raggruppata nell'elettorato dei "giovani", che non si sentono così "plasmabili e rincogli*niti" da arrivare a votare qualcuno grazie a "un video con delle scritte e delle musichette accattivanti". La ragazza, con evidente talento comico e satirico, smonta l'entusiasmo dei politici prossimi alle elezioni del 25 settembre e lo fa abbracciando completamente il modello di comunicazione amato dai suoi coetanei: con un candore che spiazza e in soli 2.27 minuti.

Non so chi di voi qui su Tik Tok mi conosce, piacere sono Emma Galeotti e sono candidata del partito Italia Ok. Per un’Italia…ok. Vedo delle nubi, temporali, saette nel futuro di voi giovani (la parola giovani la conoscono?). Voi giovani che siete giovani in quanto giovani, su di voi incombe un brutto male: vedo lo spettro del capitalismo. Avete presente l’istruzione? (Conosco la parola istruzione?) Se votate ill mio partito vi dò 10 euro sulla prepagata e potete usarli anche in droga, chiudo un occhio. A parte tutto, politici davvero sparite da questo social avete Ig e Fb, non state qua, non c’entrate niente e fate brutta figura, pensate che la gente che vi mette like e commenti lo fa perché vi supporta. No, è che vi pigliano tutti per il culo, carissimi. Magari qualcuno vi supporta pure ma vi fermo subito: non è che siamo così stupidi che ci basta vedere un video su Tik Tok per votarvi. Date l’idea che noi siamo proprio plasmabili e rincogli*niti. Come se ci passaste un video con delle scritte e delle musichette accattivanti e boom, voto per voi. Ragà, non credo proprio, l’unica cosa che possiamo fare quando vi incontriamo è prendervi per il cu*o, quindi se ci volete intrattenere va benissimo, ma in generale non perdete tempo perché potreste fare molto altro.