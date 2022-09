La morte della madre e il ritorno con Il Paradiso delle Signore, Farnesi: “Il futuro è mia figlia” Roberto Farnesi è tornato a essere protagonista dei pomeriggi della Rai con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. A “Visto” racconta: “Sono padre nella finzione e nella realtà, Mia mi ha stravolto la vita”.

Roberto Farnesi è tornato a essere protagonista dei pomeriggi della Rai con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che ha preso il via il 12 settembre. Al settimanale "Visto" l'attore si racconta e racconta il suo nuovo ruolo da genitore – sullo schermo e fuori – lui che pochi mesi fa ha sofferto il lutto della scomparsa di sua madre. E sul futuro della soap: "Mi auguro di fare altre cinquanta stagioni: credo che Il Paradiso delle Signore sia un fiore all’occhiello per Rai 1. Lavorare in una serie tutta italiana che racconta la storia recente, esportata in tutto il mondo, è un vero privilegio".

Le parole di Roberto Farnesi

Riguardo la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi aveva già specificato sui social che la notizia di un suo addio è da considerarsi assolutamente una bufala: "girano voci circa una mia presunta uscita dal Paradiso…bastava chiedere al sottoscritto: ASSOLUTAMENTE NO…anzi il Commendator Guarnieri avrà un ruolo centrale in una linea molto accattivante e di grande rilancio…non vedo l’ora!". Proprio in riferimento a questo aspetto, Farnesi spiega:

Il pubblico finalmente vedrà Guarnieri in love. Credo che fosse indispensabile ed efficace ai meccanismi della storia. Nelle soap c’è gente che si sposa, si lascia, torna indietro. Nascono nuovi amori, ne rifioriscono di vecchi, e i sentimenti sono il punto di forza di queste lunghe serialità. Adesso tocca a me. Sono a mio agio con le donne, decisamente. Del resto sono circondato da donne: sono cresciuto con tre sorelle maggiori, a casa ho una compagna straordinaria e sono diventato papà di una bambina, a novembre. Che dire? W le donne!

Diventare padre: "Mia mi ha stravolto la vita"

A novembre scorso, la sua fidanzata Lucya Belcastro ha dato alla luce Mia, primogenita per entrambi. È sempre stato padre nella finzione, ora lo è nella realtà: "La realtà è diversa, più bella. Mia ha nove mesi e il suo arrivo mi ha stravolto la vita. Mi ha addolcito e anche rincoglionito: penso solo a lei. È il perno delle mie giornate e, pur essendo ancora piccola, tra noi c’è un’interazione meravigliosa. Mi riconosce, mi cerca. È una bimba molto socievole e solare e abbiamo un rapporto molto forte. Se mi guarda ride e io mi sciolgo! Al mio ristorante ci sono molte foto mie, molto grandi: lei si mette a fissarle e io fisso lei".