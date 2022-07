Lutto per Roberto Farnesi, morta la madre Maria. La dedica alla figlia: “Meno male che ci sei” La madre dell’attore è scomparsa all’età di 82 anni lo scorso 18 luglio. Nelle ultime ore, dopo un silenzio di alcuni giorni, Farnesi ha pubblicato una foto con sua figlia.

A cura di Andrea Parrella

Lutto per Roberto Farnesi. L'attore pisano ha dovuto dire addio alla madre, Maria Angela Saettini che, stando a quanto riportato da Il Tirreno, si è spenta lo scorso 18 luglio. La notizia, tuttavia, è stata pubblicata solo nelle scorse ore, la donna si è spenta esattamente il giorno prima del compleanno del figlio, che ha compiuto 52 anni proprio il 19 luglio.

Le prime parole di Farnesi dopo il lutto

Maria Angela Saettini avrebbe compiuto 83 anni proprio ad agosto e al momento non è stato chiarito se ci siano particolari cause del decesso, l'attore ha preferito rimanere in silenzio in questi giorni di lutto, non lasciando trapelare notizia alcuna sulla dolorosa perdita. Qualcosa si sarebbe forse potuto dedurre dai suoi profili social, di solito molto attivi e che invece erano rimasti "in silenzio" da diversi giorni. Un silenzio rotto proprio nelle scorse ore, quando Farnesi ha pubblicato una foto con in braccio sua figlia, alla quale ha dedicato un messaggio che sembra lasciare intendere il dolore per la scomparsa recente della donna: "Per fortuna ci sei te", ha scritto l'attore.

Il rapporto con la nipote

Un lutto che certamente deve aver colpito l'interprete de Il Paradiso delle signore, che aveva parlato di sua madre e i suoi genitori in generale in diverse interviste, descrivendoli come molto presenti ma anche rigidi nei suoi confronti. Il padre era scomparso alcuni anni, perdita in seguito alla quale la madre si era dedicata molto all'affetto per la famiglia.

Di recente, in coincidenza della nascita di sua figlia, nata nel 2021 dall'amore tra Farnesi e la compagna Lucya Belcastro, l'artista aveva parlato del rapporto della madre con quest'ultimo, arrivato poco dopo che l'attore avesse compiuto i 50 anni: "Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina".