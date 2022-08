Roberto Farnesi e il dolore per la morte della madre: “Si è preoccupata per me fino all’ultimo” Roberto Farnesi ha ricordato la madre, morta lo scorso mese. L’attore è stato accanto alla signora Maria Angela durante gli ultimi istanti di vita: “Proprio come desiderava”.

A cura di Daniela Seclì

Roberto Farnesi sta vivendo il dolore per la perdita dell'amatissima mamma Maria Angela. L'attore è attualmente impegnato sul set de Il paradiso delle signore e, nonostante il gravissimo lutto, ha deciso di non prendersi un momento di pausa dal lavoro, proprio per rispetto della memoria di sua madre. Ne ha parlato in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Roberto Farnesi ricorda la madre Maria Angela

Sulle pagine del settimanale Nuovo, Roberto Farnesi ha parlato dell'immenso amore che per sempre lo legherà alla madre Maria Angela. Insieme ai suoi fratelli, si è stretto a lei fino all'ultimo istante. E la signora Maria Angela, nonostante le sue gravi condizioni di salute, ha continuato a preoccuparsi più per loro che per se stessa:

Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale. Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava.

L'attore è sul set de Il Paradiso delle Signore, interpreta Umberto Guarnieri

Roberto Farnesi è impegnato sul set de Il paradiso delle signore. Nella popolare serie tv, interpreta Umberto Guarnieri. La madre dell'attore era una spettatrice fedele della soap, per questo aveva accolto con gioia l'ingresso del figlio nel cast. Così, Farnesi ha deciso di onorare i suoi impegni sul set, nonostante il lutto che lo ha colpito. Sul settimanale Gente, poi, ha raccontato cosa gli ha donato il personaggio di Guarnieri: