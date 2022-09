Enrica Pintore de Il Paradiso delle Signore si è sposata, Giorgio Lupano testimone di nozze Enrica Pintore, interprete di Clelia Calligaris ne Il Paradiso delle Signore, ha sposato il compagno Daniele Moretti Costanzi. Il testimone di nozze è stato Giorgio Lupano, collega sul set della serie, cui il suo personaggio ha avuto una storia d’amore.

A cura di Elisabetta Murina

Enrica Pintore si è sposata. L'attrice che ha interpretato il personaggio di Clelia Calligarias ne Il Paradiso delle Signore è convolata a nozze con il compagno Daniele Moretti Costanzi. Come testimone ha scelto un ex compagno di set e amico, Giorgio Lupano.

Le nozze di Enrica Pintore

Enrica Pintore ha sposato il compagno Daniele Moretti con una cerimonia che si è svolta il 23 settembre a Villa Lippia Appia Antica, alla presenza di amici e parenti, come testimoniano gli scatti sui social. L'attrice ha scelto come testimone di nozze Giorgio Lupano, collega con cui ha condiviso il set della fiction di Rai2 e interprete del personaggio di Luciano Cattaneo, con cui ha avuto una storia sul piccolo schermo. L'attore ha pubblicato i suoi auguri alla coppia, pubblicando su Instagram una foto con la sposa: "Ed eccoli qui, gli sposi più belli. Enrica del mio cuore, dopo averti chiesta in moglie al Paradiso ed in teatro è stato un onore essere il testimone del tuo matrimonio – per davvero – con Daniele Moretti Costanzi. Siete una meraviglia, ed io sono felice per voi oltre ogni dire".

Il matrimonio organizzato in tempi velocissimi

L'attrice e il compagno, agente di viaggio di professione, hanno annunciato la decisione di sposarsi soltanto tre mesi fa. Una tempistica un pò ridotta rispetto al solito per organizzare un matrimonio in perfetto stile, ma che tuttavia è risultata sufficiente e vincente. A inizio settembre la sposa aveva mostrato su Instagram alcune prove dell'abito, senza tuttavia svelare quello scelto, e aveva spiegato di aver iniziato il conto alla rovescia. "2 mesi per organizzare tutto, sembra impossibile ma alla fine si può fare, ve l’assicuro", aveva rassicurato chi come lei si era trovata nella condizione di preparare una cerimonia così importante in poco tempo.