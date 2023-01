La madre di Sarah Altobello contro Attilio Romita: “Classista, sei soltanto un pensionato” La madre di Sarah Altobello, Maria Legrottaglie meglio conosciuta come la signora Mariolina, con una lettera al settimanale DiPiù si è rivolta ad Attilio Romita: “Scendi dal tuo piedistallo, sei soltanto un pensionato esattamente come me. Chiedi scusa alla mia bambina”.

La madre di Sarah Altobello ha scritto una lettera indirizzata ad Attilio Romita. I due concorrenti del Grande Fratello VIP dopo il duro litigio scatenato dal comportamento del giornalista, si sono allontanati sempre di più. Nonostante spesso si ritrovino a chiacchierare o a trascorrere del tempo insieme, il loro rapporto appare ormai cambiato. Si tratta di una conseguenza di quanto successe a metà dicembre quando, in risposta ad una domanda fatta in confessionale, Romita disse sulla Altobello: "Non potrei andare in giro con una persona così fru fru, ho bisogno di una donna che abbia una struttura, uno status". Parole che fecero infuriare la concorrente e che ancora oggi la mamma di Sarah non riesce a dimenticare. In una lettera diffusa attraverso il settimanale Di Più, Maria Legrottaglie si è rivolta al giornalista: "Classista, chiedi scusa alla mia bambina".

La lettera della madre di Sarah Altobello

La madre di Sarah Altobello, Maria Legrottaglie meglio conosciuta come la signora Mariolina, in una lettera pubblicata dal settimanale Di Più, si è rivolta ad Attilio Romita ricordando quando chiamò la figlia "fru fru".

Caro mio, scendi dal tuo piedistallo: sei soltanto un pensionato esattamente come me. Tu pensi di essere “di classe” e invece, malgrado tu non te ne accorga, snobbando Sarah fai solo la figura del classista.

La donna si aspetta che il giornalista chieda scusa alla figlia, "Chiedi scusa alla mia bambina, tutti la amano perché tutti sono a conoscenza della sua pulizia morale", le sue parole.

Mia figlia è una bravissima ragazza: non merita i tuoi insulti e nemmeno le tue critiche. Non sei tu a doverti vergognare di averla al tuo fianco, ma siamo noi, la famiglia di Sarah, a vergognarci di te. Lasciala perdere e torna a pensare alla tua compagna.

Cosa disse Attilio Romita su Sarah Altobello

Numerose incomprensioni hanno compromesso il loro rapporto: Sarah Altobello nell'ultimo mese ha messo in dubio la lealtà del suo inquilino dopo le frasi spiacevoli utilizzate nel descriverla come "ipotetica donna con la quale uscire". Lo scorso 10 gennaio Attilio Romita e la showgirl si sono riuniti per parlare del loro rapporto: al GF VIP si sono promessi di comunicare di più l'uno con l'altro, "Tu qui sei un punto fermo per me e mi sono sentita mancare la terra sotto i piedi", il pensiero della Altobello.