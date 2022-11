La figlia di Gianpiero Galeazzi attacca Mara Venier: “Afflitta in tv ma senza farci le condoglianze” Susanna, figlia di Gianpiero Galeazzi, attacca Mara Venier, per anni amica e collega del padre: “Mi sono chiesta se gli abbia mai voluto davvero bene”.

A cura di Stefania Rocco

A un anno dalla morte di Gianpiero Galeazzi, la figlia Susanna, giornalista Mediaset, attacca Mara Venier. Lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata a Diva e Donna, raccontando i motivi che l’avrebbero spinta a chiedersi quanto fosse reale l’affetto manifestato da Mara nei confronti del padre. Amici e colleghi, Galeazzi aveva fatto proprio nel salotto di Mara la sua ultima apparizione televisiva nel 2019, due anni prima della morte. “La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene”, ha dichiarato Susanna, “Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici. Nessun riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato”.

Le apparizioni di Gianpiero Galeazzi a Domenica In

Susanna si è mostrata particolarmente critica anche nei confronti dei ruoli cuciti addosso al padre durante le partecipazioni a Domenica In negli anni ’90, ruoli che avrebbero provocato alla famiglia Galeazzi non poco imbarazzo. “In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto”, ha dichiarato Susanna.

Susanna, figlia di Gianpiero Galeazzi: “Cattiveria umana nei suoi confronti”

Infine, Susanna racconta che quelle apparizioni televisive avrebbero influito sulla carriera del padre. La donna attribuisce la responsabilità del trattamento riservato al padre proprio a Bartoletti, invitato da Mara a Domenica In all’indomani della morte di Gianpiero perché lo ricordasse in tv: “Il direttore dello sport di allora, Marino Bartoletti, non lo trattò bene, per usare un eufemismo. Posso capire che tu non approvi certe cose, ma ci fu cattiveria umana nei suoi confronti”.